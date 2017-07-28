Житель Нижнего Тагила обвиняется в шантаже интимными фотографиями

Полицией Республики Коми возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Нижнего Тагила, который подозревается в шантаже 22-летней ухтинки интимными фото. По информации пресс-службы ведомства, примерно год назад в личной переписке во «ВКонтакте» девушка отправляла свои приватные фотоснимки приятелю, после чего они оказались в чужих руках.

«Не так давно ей начал писать неизвестный молодой человек, который шокировал тем, что отправил скриншоты тех интимных фото. Злоумышленник дал понять девушке, что в его руках находятся провокационные снимки, которые легко могут быть обнародованы, если потерпевшая не заплатит. Вымогатель запросил сумму в размере 5000 рублей. Заявительница проявила хладнокровие и проигнорировала шантаж незнакомца», – рассказали в полиции.

Аналогичные требования были выдвинуты и молодому человеку заявительницы. За нераспространение приватных фото ухтинец должен был заплатить 2500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МВД по Коми установили личности граждан, подозреваемых в вымогательствах. Ими оказались жители Нижнего Тагила и Москвы – молодые люди 1998 и 1989 г.р. Оба мужчины обвиняются по статьям УК РФ «Вымогательство» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации». В настоящее время в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Другой был задержан сотрудниками УУР МВД по РК совместно с коллегами ухтинского уголовного розыска на территории Москвы и в настоящее время содержится в СИЗО-2 города Сосногорска.

Агентство новостей «Между строк»