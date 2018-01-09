Задержан подозреваемый в поджоге тюменской девятиэтажки

Полиция задержала подозреваемого в поджоге квартиры в многоэтажном доме в Тюмени, со ссылкой на УМВД по Тюменской области пишет «Интерфакс».

«Мужчину накануне вечером задержали сотрудники патрульно-постовой службы», — заявил представитель пресс-службы ведомства.

8 января в 17:41 в Тюмени в девятиэтажном пансионате-малосемейке произошло загорание утеплителя. Огонь распространился по фасаду здания, погиб один человек, ещё один пострадал. Из дома были эвакуированы 160 человек, спасены 24 человека. Огнём повреждены более 40 квартир.

Общая площадь пожара составила около 1,5 тысяч квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое путём поджога»).