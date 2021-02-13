«За многолетнюю деятельность». Путин наградил 23-летнего певца медалью «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил 23-летнего певца Юрия Киселёва, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ размещён на сайте Кремля.

Как сказано в указе на сайте Кремля, молодой певец получил награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». Среди песен Киселёва — «Звон», «Армани» и «Едем в Крым».

После выхода песен «Пьяная Луна» и «Лишь она» ЮрКисса заподозрили и уличили в плагиате, поскольку песня «Пьяная Луна» схожа по звучанию с песней Матранга «Медуза», а песня «Лишь она» — с песней Lie To Me певца Миколаса Йозефа, который представлял Чехию на «Евровидении-2018». Однако сам ЮрКисс заявил, что это не плагиат, а кавер.

Как сообщает телеканал «Дождь», Юрий Киселёв является сыном экс-барабанщика группы «Земляне», продюсера и владельца медиахолдинга «Русская медиагруппа», куда входят радиостанции «Русское радио», «Хит FM», радио Maximum и телеканал Ru.TV, Владимира Киселёва. В 2010 году благотворительный фонд «Федерация», принадлежащий Киселёву, организовал вечер, на котором Владимир Путин спел песню Blueberry Hill.

На канал ЮрКисса на YouTube подписано чуть менее 12 тысяч человек. Больше всего просмотров — 3,9 миллиона — набрал клип на песню «Будь смелей». На Instagram ЮрКисса сегодня подписаны чуть более 92 тысяч человек.