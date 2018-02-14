Юлии Савиновских, которую суд Екатеринбурга признал мужчиной, грозит тюрьма

Против Юлии Савиновских, которую суд Екатеринбурга на днях признал мужчиной и у которой органы опеки отобрали приёмных детей, может быть возбуждено уголовное дело. Об этом на своей странице в Facebook написал её адвокат Алексей Бушмаков. Сейчас сотрудники полиции проводят соответствующую проверку.

«Друзья, печаль. Дна нет. Опека не только отобрала детей у Юлии Савиновских, но и пытается возбудить в отношении неё уголовное дело по ст. 156 УК РФ, а прокуратура вторит опеке», — написал Бушмаков.

К записи адвокат также прикрепил фрагмент документа, где говорится, что ещё в сентябре 2017-го сотрудники полиции по заявлению управления социальной политики Орджоникидзевского района Екатеринбурга о неблагополучии семьи Савиновских провели осмотр их места жительства на предмет ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

«В ходе осмотра жилищно-бытовые условия были удовлетворительны. У детей отдельная комната, у каждого ребёнка своё спальное место, имеется одежда по сезону, продукты питания. Соседями семья характеризуется положительно», — говорится в документе.

По итогам проверки правоохранители вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. Однако в октябре 2017 года прокуратура отменила данное постановление, материал был возвращён на дополнительную проверку. По статье 156 УК РФ Юлии Савиновских грозит лишение свободы до трёх лет.

«Мы узнали об этом только вчера, — рассказал Ura.ru Алексей Бушмаков. — Необходимое условие для возбуждения уголовного дела по 156-й статье — жестокое обращение с детьми. Что там ищет полиция, я не знаю. Но меня смущает даже не это, а то, что опека обратилась с заявлением и прокуратура отменила отказ полиции в возбуждении дела. Будем обжаловать или каким-то другим образом действовать».

Напомним, в сентябре 2017 года жительница Екатеринбурга заявила, что у неё изъяли приёмных детей после того, как она сделала операцию по удалению молочных желёз. Своё решение об операции она объяснила слишком большим размером груди, которая доставляла неудобства. Женщина попросила суд пересмотреть решение. Однако судья Орджоникидзевского районного суда Александра Груднова приняла в споре сторону чиновников. Органам опеки, помимо всего прочего, не понравились и посты Савиновских в интернете, где она якобы под мужским псевдонимом писала рассказы о жизни трансгендера.

Проверку законности изъятия сыновей начали прокуратура, органы СКР и Общественная палата РФ. По итогам проверки эксперты ОП РФ призвали опеку вернуть детей в семью. 12 февраля суд Екатеринбурга признал Савиновских мужчиной и отказался вернуть ей приёмных детей. В повторном решении инстанции указано, что женщина состоит в однополом браке, который не может быть зарегистрирован на территории России.