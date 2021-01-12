Выборы депутатов Молодёжного парламента региона впервые пройдут на онлайн-площадке 

Выборы депутатов Молодёжного парламента Свердловской области V созыва (МПСО) в 2021 году впервые будут проходить три дня и в новом формате. Выдвижение и регистрация кандидатов, агитация, голосование и наблюдение за ним, подсчёт голосов и подведение итогов пройдут на специально созданной интернет-платформе.

«Наша молодёжь первой опробует голосование на основе технологии блокчейн. Технология блокчейн — это абсолютная открытость и защищённость. Она не только обеспечивает тайну голосования, но и позволяет избирателю проверить, верно ли учтён его голос. Всё, что нужно сделать для участия в формировании Молодёжного парламента региона, — это стать зарегистрированным пользователем единого портала выборов МПСО. Всего пять кликов, не выходя из дома, и вы — избиратель, наблюдатель или даже кандидат. Краткие алгоритмы, как это сделать, уже доступны на сайте», — отмечают в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области.

Регистрация избирателей на едином портале выборов МПСО стартовала 1 декабря. Заявиться на выборы в Молодёжный парламент могут жители области в возрасте от 14 до 30 лет включительно. При этом баллотироваться в депутаты можно лишь с 16 лет, а вот наблюдать за процессом первых полноценных выборов в интернет-пространстве смогут все желающие без ограничений по возрасту или месту жительства. Заявки от кандидатов принимаются до 5 февраля, а выборы пройдут в течение трёх дней — с 26 по 28 февраля 2021 года.

Как отмечают в избирательной комиссии Свердловской области, депутаты V созыва будут не только реализовывать свои проекты, но и учиться — к практическому блоку планируется добавить образовательный. Уже разработаны специальные модули по обучению политической и электоральной культуре. Юных парламентариев обучат общественным и правовым дисциплинам, они смогут напрямую работать с депутатами Заксобрания области, участвовать в обсуждении областных законопроектов.