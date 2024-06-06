А вы знали? Как у газеты «Тагильский рабочий» появился первый автомобиль

Первые послевоенные годы были одними из самых трудных для городской газеты «Тагильский рабочий». Правительство СССР и партия требовали от советских средств массовой информации всех уровней ежедневно осведомлять население о том, как народное хозяйство переходит на мирные рельсы. Неурожай и, как следствие, голод на Урале и в Сибири в 1946 и 1947 годах стали причиной тому, что СМИ были обязаны подробно информировать читателей и радиослушателей о ходе работ в колхозах и совхозах, рассказывать о передовых методах, внедряемых в сельском хозяйстве, и новых образцах сельскохозяйственной техники. «Тагильский рабочий», как и другие газеты, тоже был вынужден освещать работу в сельском хозяйстве Пригородного района — основной продуктовой житнице города. Однако делать это ежедневно становилось всё труднее и труднее. Главная причина трудностей заключалась в том, что большинство крупных хозяйств находилось на значительном расстоянии от города, а чтобы выполнить редакционное задание в срок, надо было выезжать на места заранее. Например, чтобы материал попал в пятничный номер газеты, корреспондент должен был выехать на место репортажа накануне вечером, а иногда и днём. В то же время в распоряжении редакции была одна-единственная подвода, запряжённая лошадью, и успеть в течение дня в два или три хозяйства было нереально, особенно в сезонную распутицу. А ведь надо было охватить работу не только колхозов и совхозов, но и предприятий, ход строительства жилья, общественную и культурную жизнь Нижнего Тагила.

Проблему редакционного транспорта взялся решить недавно назначенный главным редактором Серафим Павлович Мелентьев, который до войны был главредом многотиражек Высокогорского рудоуправления и Ново-Тагильского металлургического завода. Все попытки «выбить» для газеты автомобиль через исполком горсовета ни к чему не привели. Крупные предприятия города были готовы помогать, но лишь разово и при наличии свободного транспорта. Тогда Мелентьев записался на приём к командующему Уральским военным округом и депутату Верховного совета СССР от Свердловской области Георгию Константиновичу Жукову. Маршал Победы внимательно выслушал Серафима Павловича и пообещал помочь.

Проблема решилась куда быстрее, чем ожидали тагильчане: не прошло и полугода, как у редакции «Тагильского рабочего» появился свой автомобиль — «Москвич-400». По одной из версий, Жуков передал в Нижний Тагил одну из легковых автомашин, принадлежавших Уральскому военному округу. «Москвич» сразу облегчил работу корреспондентов газеты: теперь за один рабочий день они могли успеть посетить и городские предприятия, и пригородные хозяйства.

Первый редакционный автомобиль прослужил газете недолго, но он попал на исторические фото. В 1953-м в Нижний Тагил приехал фотокорреспондент издательства «Правда» Семён Фридлянд, который должен был отснять фоторепортаж о нашем городе для журнала «Огонёк». Для поездок столичного фотографа по городу ему был выделен редакционный «Москвич», и он попал на ряд фотоснимков.