А вы знали? Как раньше называлась одна из самых старых улиц города — Нижняя Черепанова

Одними из самых старых улиц Нижнего Тагила являются улицы Нижняя и Верхняя Черепанова. История их начинается с первой половины XVIII века. В те времена Нижняя Черепанова носила достаточно неблагозвучное название — Курейка, по названию протекавшей поблизости речки. Улица начиналась с Елизаровой горы, где до 1909 года находилось старообрядческое кладбище. Сама гора, как гласят предания, получила своё название в честь старообрядческого подвижника Елизара, жившего в этих местах в начале XVIII века. На Курейке селились работники Выйского медеплавильного завода.

Параллельно Курейке тянулась ещё одна улица, которая в народе звалась просто Верхней. Она была почти вдвое длиннее Курейки и была заселена с одной стороны мастеровыми и механиками Выйского завода, с другой — семьями коногонов, которые после остановки производства меди начали возить на завод железную руду. После того как владельцем тагильских заводов стал Никита Акинфиевич Демидов, улица Верхняя стала называться Верхней Выйской, а затем — Большой Выйской.

К началу XIX века Большая Выйская была едва ли не самой широкой, самой протяжённой и самой густонаселённой улицей Выи. Если взглянуть на план Нижнетагильского посёлка, составленный в середине XIX века, можно заметить, что на Большой Выйской нет каменных домов, которые в те времена были одним из первых признаков достатка. Каменные и полукаменные дома здесь стали появляться уже после отмены крепостного права и принадлежали, как правило, подрядчикам и лавочникам из числа тех, кто гордо именовал себя «средней руки купцами», не состоя при этом в какой-либо купеческой гильдии.

Единственным каменным зданием на Большой Выйской улице в первой половине XIX века был большой дом «о двух этажах с подвалом и при двух флигелях», который в истории нашего города тесно связан с именем механиков Черепановых и был построен по проекту демидовского крепостного архитектора Александра Чеботарёва. В этом доме в 1840 – 1850 годах позапрошлого столетия действительно проживали Черепановы: Ефим Алексеевич и его сын Мирон Ефимович с семьёй. После их смерти дом перешёл в собственность старшего сына Мирона Ефимовича —Киприяна Мироновича Черепанова, однако впоследствии был им продан правлению Выйского завода. До 1911 года в доме проживал управляющий этого предприятия Осип Петрович Залесский, известный в посёлке как опытный заводчик и селекционер домашней птицы.

Дом строился в начале 30-х годов XIX века как господский, о чём можно судить по архитектуре здания, расположению комнат, типичному для «господских домов» тех лет, а также по устройству придомовой усадьбы. Здание достаточно хорошо сохранилось, хотя и лишилось ряда деталей: например, балкона на восточной стене, деревянной веранды, примыкавшей к дому со стороны пруда, бани и надворных построек. После Октябрьской революции и Гражданской войны здание занимали различные советские учреждения, а в конце 1940-х годов его передали для детского приёмника-распределителя УВД. От придомовых построек до наших дней не сохранилось ничего. В 1984 году дом, находившийся в плачевном состоянии, был передан Нижнетагильскому музею. На его реставрацию ушло долгих 20 лет. Лишь в августе 2004 года в здании был открыт Историко-технический музей «Дом Черепановых».

Вид с Выйского пруда на Дом Черепановых (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Vid-na-dom-Cherepanovyh-so-storony-Vyjskogo-pruda-1970-e-gg.-Muzej-Dom-Cherepanovyh..jpg)

В 1960-х годах Большая Выйская улица была переименована в Верхнюю Черепанова, а бывшей Курейке присвоили имя Нижняя Черепанова. В 1970-х годах прошлого века район этих улиц начал менять свой вид. Сносились одноэтажные деревянные дома, а на их месте строились многоквартирные пяти- и девятиэтажные здания. В этот же период для старейшего района Выи придумали новое название — «Микрорайон выйских машиностроителей», которое вскоре позабылось.