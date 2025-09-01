Введение оценок за поведение и запрет пропаганды отказа от деторождения. Какие законы вступают в силу в России с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в силу ряд новых законов. Среди них — запрет на поиск экстремистской информации, введение оценок за поведение в школах, обязательная предустановка мессенджера Мах, новый ГОСТ с требованиями к школьной форме и запрет пропаганды отказа от деторождения. Мы подготовили топ-20 законов, которые стоит знать каждому.

В семи регионах РФ (Новгородская, Тульская, Ярославская и Ленинградская области, ЛНР, Мордовия и Чечня) начнётся эксперимент по оценке поведения школьников. Каждая школа сможет выбрать один из вариантов оценивания поведения: по пятибалльной системе, зачёт/незачёт, образцовое/удовлетворительное/неудовлетворительное. Оценку будут ставить классные руководители с учётом мнения других педагогов, которые работают с ребёнком.

Будет сокращён приём на платные места в российских вузах. Их лимит будет устанавливать правительство России — это должно снизить число выпускников невостребованных на рынке специальностей и удовлетворить потребность в таких кадрах, как, например, инженеры.

Начнет действовать ГОСТ с требованиями к школьной форме. ГОСТ был разработан для производителей одежды. Стандарт является добровольным к применению. Сама школьная форма также является необязательной — её вводят по решению администрации конкретной школы. Минпросвещения никакой конкретной школьной формы для учебных организаций не рекомендует.

Выпускники колледжей не смогут поступить в вуз без сдачи ЕГЭ, если выбранная в университете специальность не совпадает с профилем оконченного среднего профессионального образования. Раньше выпускники колледжей имели право поступить в университет по внутреннему экзамену, минуя ЕГЭ, даже когда выбирали в вузе факультет, не связанный с их профилем в колледже.

Вступает в силу закон, который запрещает рекламу VPN и других средств обхода блокировок. За нарушение запрета предусмотрены штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 тысяч до 150 тысяч рублей — для должностных лиц, от 200 тысяч до 500 тысяч рублей — для юридических.

Начнёт действовать запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах, которые признаны в России нежелательными или экстремистскими.

Начнёт действовать запрет пропаганды наркотиков в интернете, книгах, кино и СМИ. Ограничения не коснутся произведений, где «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Вводятся штрафы за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам c помощью VPN. По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, речь идёт о материалах, включенных в список Минюста (он насчитывает около 5,5 тысяч пунктов).

Станет обязательной предустановка российского мессенджера Max на всех устройствах.

Российский магазин приложений RuStore также будет обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi).

Фельдшеры и акушерки смогут оказывать первичную и скорую медицинскую помощь в случае временного отсутствия или нехватки профильных врачей.

Начнёт действовать перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). В него войдут препараты, которые особенно важны при лечении социально значимых заболеваний, угрожающих жизни или качеству жизни пациентов.

ИП и компании будут обязаны маркировать исходящие звонки. Получатель будет видеть название организации или бренда.

Банки будут обязаны анализировать операции клиентов по снятию наличных на предмет подозрительных признаков. В случае их обнаружения кредитные организации будут устанавливать лимит на выдачу денег в банкоматах в размере 50 тысяч рублей в сутки на срок до 48 часов, если счета или карты клиента были внесены в базу дропперов — до 100 тысяч рублей в месяц.

При подписании договора потребительского кредита будет действовать «период охлаждения». Например, при получении кредита или займа на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей средства можно будет получить только через четыре часа, больше 200 тысяч рублей — через 48 часов.

У россиян появится возможность установить самозапрет на оформление сим-карт. Сделать это можно будет через «Госуслуги» или МФЦ.

Фильмам, пропагандирующим отказ от деторождения, не будут выдавать прокатные удостоверения. Признаки такой пропаганды также могут стать причиной отзыва ранее выданных разрешений.

Беременные студентки будут получать пособие в размере 100% прожиточного минимума региона независимо от факта получения стипендии.

Запрет на ведение коммерческой деятельности в СНТ. Дачникам запретят открывать на своей земле хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники или магазины. Разрешается продавать урожай, при условии, что для торговли не привлекаются наемные рабочие, а размер участка не превышает 50 соток.

Иноагенты не смогут проводить любые просветительские и образовательные мероприятия, включая лекции, мастер-классы и круглые столы (раньше такие встречи запрещалось проводить только с несовершеннолетними).