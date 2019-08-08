«Возможность позвонить жизненно необходима». Как туристическо-рекреационный кластер «Гора Белая» решает проблему плохой сотовой связи и интернета

Этой осенью на горе Белой запланировано строительство базовой станции сотовой связи. Как рассказали АН «Между строк» в управляющей компании ТРК «Гора Белая», новая станция значительно улучшит качество мобильной связи на территории горнолыжного комплекса и станет первым шагом в грядущей цифровизации населённых пунктов.

О необходимости создания дружелюбной цифровой среды на пресс-конференциях, круглых столах, встречах с инвесторами неоднократно заявлял гендиректор управляющей компании туркластера Леонид Гункевич. Что логично, ведь устойчивые мобильная связь и интернет нужны для развития туризма — чтобы гости территории могли использовать онлайн-карты и гиды, делать трансляции и делиться подробностями своего отдыха в соцсетях, наконец, производить безналичные расчёты за услуги.

«Наша цель — обеспечить на территории доступ к высокоскоростному интернету. Заказать, забронировать, оплатить — это только часть истории. Другая, не менее важная, — это маркетинг территории. Мы сейчас живём в мире “не выложил, значит, не было”, и потребление информации и услуг в интернете будет только расти. Нам нужно такое качество покрытия интернетом, чтобы на сплаве и с видовой точки на Чусовой, и из старинной деревни можно было зайти в соцсети, делать стримы уральских походов и онлайн передавать приветы друзьям. Всё это лучше любых буклетов будет работать на продвижение нашего региона», — говорит Леонид Гункевич.

Очевидно, нужен интернет и для развития бизнеса, и с точки зрения безопасности, ведь в лесу может что-то случиться, а у туристов должна быть возможность позвать на помощь.

Сейчас в большинстве деревень и сёл, включённых в туристическую территорию, мобильная связь плохая. По словам местных жителей, чтобы поймать сигнал, порой приходится подниматься на возвышенности.

Владимир Мартюшёв живёт в селе Елизаветинское в 30 километрах от Нижнего Тагила. Каждый день мужчина ездит в город на работу.

«Со связью в Елизаветинском очень плохо. Сеть ловит местами, в определённых точках. 2G доступно иногда, но в соцсетях не посидеть. Ещё заметил, что качество сигнала зависит от погоды — зимой, например, оно получше. Получается, что жители села оторваны от цивилизации. У нас почту привозят раз в неделю, магазина нет — в прошлом году сгорел. Вроде бы живём в современном мире, а чувствуем себя как в Средневековье», — сетует Владимир Мартюшёв.

«У родителей дача в деревне Белогорка, и там хорошо работают все операторы. Единственное, у МТС, “Билайна” и “Мотива” плохо ловит интернет в доме. А на улице почти везде есть LTE, — рассказывает участница команды КВН “Урал” Ольга Объедкова. — Но, судя по тому, что до знака “Европа-Азия” связи нет вообще, наверное, в лесу с интернетом будут проблемы. Мы живём в XXI веке, и связь должна быть везде. В лесу ты ей не пользуешься в любом случае, но возможность позвонить жизненно необходима. В горах сноубордисты часто уезжают в леса, ездят по необорудованным трассам, травмируются, и, если бы не было проблем с сотовой связью, спасатели находили бы их быстрее».

По словам директора природного парка «Река Чусовая» Александра Прохоренкова, неустойчивый сигнал мобильной связи серьёзно осложняет работу сотрудникам парка и турфирм. Во время сплавов — с мая по сентябрь — у специалистов нет связи с туристами на расстоянии 200 километров.

«На территории населённых пунктов по ходу сплава связь есть только голосовая, и то только в Усть-Утке, Баронской и Сулёме. Про интернет я вообще молчу. Связь берёт не везде — нужно искать место, чтобы поймать сигнал. В основных местах, где у нас туристы обосновываются, связи, к сожалению, нет. Бывают случаи, что человеку становится плохо и он не может вызвать на подмогу наших сотрудников, потому что недоступна мобильная связь. Бывали и криминальные случаи, когда группа нетрезвых людей напала и обокрала семью с детьми. Пострадавшие не могли связаться с нами, вышли на стоянку, где был представитель турфирмы (у них есть портативные радиостанции. — Прим. ред.), и там им оказали помощь. Это очень осложняет работу нам и турфирмам. Знаю, что в рамках создания туркластера планируется изменить ситуацию, для безопасности людей это очень нужно», — заключает Александр Прохоренков.

В управляющей компании туркластера «Гора Белая» с ситуацией хорошо знакомы. Для исследования территории туристического кластера на предмет наличия сигнала и качества связи были привлечены компания «Интеграция инновационных решений», планировщики развития сети сотовых операторов и другие профильные специалисты. Комплекс исследований позволил определить зоны радиопокрытия и разработать карту территории по покрытию интернетом и голосовой связью, выявить «белые пятна», на которых связь отсутствует как таковая, а также определить оптимальные места размещения новых вышек.

Мониторинг показал, что в районе посёлков Висим, Уралец и Черноисточинск достаточно хорошо работают все операторы, а вот по дороге от Нижнего Тагила до Усть-Утки, в самой деревне Усть-Утка, в Харёнках, Баронской и других населённых пунктах на маршрутах сплавов по Чусовой с голосовой связью существенные проблемы. Интернета здесь нет.

«У сотовых операторов своя логика в данном вопросе: они ориентируются на рентабельность, поэтому ставить оборудование сотовой связи в посёлках с населением менее 1–5 тыс. жителей считают нецелесообразным. Жители таких территорий чаще всего выбирают недорогой тарифный план, и они не так часто, как городские, пользуются интернетом. Поэтому стройка базовой станции в глуши — это процесс низкорентабельный и долго окупаемый. Бизнесу не очень интересно вкладывать деньги в такие проекты», — говорит эксперт в сфере связи Александр Гаврилко.

Сейчас руководство проекта прорабатывает разные варианты сотрудничества с сотовыми операторами. Например, компаниям могут предложить льготные условия по аренде вышек связи, различные механизмы государственно-частного партнёрства. В частности, управляющая компания готова привлекать инвесторов и взять на себя обязательства по строительству инфраструктуры объектов связи, оставив за операторами обязанность по предоставлению оборудования базовых станций и качественных услуг.

«Всем сотовым операторам мы отправили запросы, есть заинтересованность в размещении оборудования, компании производят расчёт средств, необходимых для организации сети, а мы ищем варианты сотрудничества. Есть первые результаты: мы нашли инвестора на создание ряда объектов инфраструктуры связи, уже согласовали с администрацией и заключили договор аренды земельного участка в Висимо-Уткинске для размещения вышки. Благодаря новому оборудованию в посёлке до конца года появится LTE. Ждём согласования границ особо охраняемой природной территории в районе ГЛК и сразу после приступим к строительству там базовой станции», — комментирует заместитель генерального директора управляющей компании туркластера «Гора Белая» Евгений Манторов.

По его словам, масштабы территории России и рассредоточенность населения обязывают искать новые механизмы и государственно-частные инструменты развития цифровой инфраструктуры, чем сейчас занимается туристический кластер «Гора Белая».

«Да, выгодно строить вышки в местах большого скопления людей и активных пользователей сети. Но с точки зрения государственной экономики, предпринимательства, туризма огромное число территорий отстаёт в развитии в силу отсутствия возможности позвонить, использовать ресурсы интернета, платить картами, поддерживать безопасность», — говорит Евгений Манторов.

Вместе с тем на территории туристического кластера «Гора Белая» планируется создать агрегатор платежей, который позволит бизнесу экономить на банковских услугах и эквайринге. По задумке гости кластера смогут оплачивать все услуги единой картой. Реализовать идею можно только в том случае, если будет хороший интернет. А пока предпринимателям приходится выкручиваться.

«В Висимо-Уткинске не жалуюсь на связь. Смотрю фильмы, круглые сутки у меня компьютер включён, как в городе. А недавно открыл магазин в Усть-Утке, вот там вообще ничего не ловит и никаких провайдеров нет, — рассказывает действующий резидент туркластера фермер из Висимо-Уткинска Павел Пелевин. — Онлайн-касса у меня работает пока по “удалёнке”, каждый вечер вынужден спешить домой в Висимо-Уткинск, чтобы передать данные в налоговую. В ближайшее время установлю спутниковую тарелку, на которую ежемесячно придётся тратить тысячу рублей. Для деревенского магазина это приличные деньги», — заключает предприниматель.

Как отмечают в управляющей компании туркластера, решение проблемы замедляют вопросы, связанные с землепользованием, и поиск эффективных моделей создания новой инфраструктуры связи. Однако доступная цифровая среда — один из ключевых элементов первого туристического кластера на Урале. Сейчас завершается работа по концепции развития цифровой среды на его территории. Новые объекты связи планируется размещать в основных центрах притяжения туристов: природном парке «Река Чусовая» (Сулём, Усть-Утка, Харёнки, Ёква), на ГЛК «Гора Белая» и по следованию туристических троп. Это позволит значительно улучшить жизнь людей в сёлах, а туристам и бизнесу — использовать все возможности онлайна.