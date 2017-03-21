«Вовлечь в процесс каждого работника». Вице-президент ЕВРАЗа Максим Андриасов рассказал о планах по дальнейшему развитию дивизиона «Урал» и объединению управленческой структуры НТМК и КГОКа

Объединение руководства Нижнетагильским металлургическим и Качканарским горно-обогатительным комбинатами в рамках дивизиона «Урал» будет продолжено, рассказал журналистам на состоявшейся 20 марта встрече вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона Максим Андриасов. Напомним, интеграция управленческого аппарата предприятий началась в конце 2015 года, а в октябре 2016 года управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв занял аналогичный пост на КГОКе.

«Если абстрагироваться от юридических лиц, то НТМК и КГОК – это единый производственный комплекс. Борьба за эффективность одной площадки влекла за собой снижение эффективности другой, и наоборот. А для нас важна суммарная сквозная эффективность цепочки КГОК-НТМК. Так как эти два комбината неразрывно связаны. Для того чтобы координировать решения по повышению эффективности всей производственной цепочки, был создан дивизион ”Урал”», – отметил Андриасов.

По словам руководителя дивизиона, несмотря на организационные трудности и разницу менталитетов жителей двух городов, «тонкая работа по сшиванию единой управленческой структуры» идёт вполне успешно. При формировании единой системы управления сократили численность управленческого персонала. На КачГОКе активно начали решать вопросы снабжения и оптимизации транспортно-логистической сферы. На НТМК, в свою очередь, реализуют важные инвестпроекты.

«Это строительство новой доменной печи, шаропрокатного стана, развитие колёсобандажного цеха. Спрос на колёса растет, мы будем инвестировать в это производство. На Урале у нас очень много планов», – подчеркнул Андриасов.

Помимо интеграции бизнес-процессов, важную роль играет объединение практики управления двух комбинатов. Качканарский ГОК возглавил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв – опытный и уважаемый в отрасли менеджер. Сегодня основную ставку в дивизионе делают на персонал: нужны небезразличные к работе комбинатов люди, идейные и инициативные. Именно поэтому вновь стартовала программа обучения стратегического кадрового резерва «Новые лидеры ЕВРАЗа» на базе Сколково.

«Металлургия сейчас находится в непростой ситуации. Это не бизнес, где можно реализовать какой-то суперинвестпроект и обеспечить спокойную старость всем и всегда. Нет, это уже отрасль, где нужен совсем тонкий тюнинг процессов. Мы уже несколько лет внедряем серьёзный проект трансформации бизнес-системы ЕВРАЗа для снижения затрат. Мы хотим вовлечь в процесс абсолютно каждого работника, чтобы вместе искать возможности для повышения эффективности предприятия».

Сотрудник на рабочем месте точно знает, как и что можно улучшить, уверен вице-президент:

«Будем мотивировать работников аккумулировать их предложения в своеобразной фабрике идей, а мы за эти идеи будем их поощрять. И, конечно же, лучшие предложения реализовывать в производство. Это позволит людям почувствовать свою роль, свою вовлечённость в деятельность компании».

Данная инициатива уже реализуется на Западно-Сибирском металлургическом комбинате, также входящем в структуру ЕВРАЗа, и получает немалый отклик.

«Мы считаем, что для нас, для компании ЕВРАЗ, это ключевой стимул для дальнейшего развития, в котором заинтересованы и работники, и руководители», – подытожил Максим Андриасов.

Сближение двух предприятий будет продолжаться и в других направлениях. Единые принципы будут в охране труда и в организации снабжения. Не исключено, что будут унифицированы коллективные договоры предприятий, однако пока речи об этом не идёт. Единственное, о чём можно говорить с уверенностью, – ключевым показателем эффективности становится работа дивизиона, а не отдельного предприятия. При этом вероятность объединения качканарского профсоюза и профсоюза НТМК Максим Андриасов оценил как реальную, но зависящую исключительно от желания работников. В завершении Максим Андриасов отметил, что раньше он не раз бывал в городах Урала, в Челябинске и Екатеринбурге, но «такого погружения в регион ещё не было», и что ему искренне нравятся уральцы – очень «открытые, честные люди, которые всегда держат своё слово».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Сергей Скоробогатов