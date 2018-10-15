Во Франции по подозрению в рэкете задержаны 23 чеченца

Полиция Франции задержала в департаменте Сен-Сен-Дени 23 уроженцев Чечни, которых подозревают в рэкете, пишет газета Le Figaro.

По данным полиции, участники преступной группы брали плату в 200 евро с водителей автобусов и грузовиков из Восточной Европы за право проехать в Париж. В ведомстве считают, что ежемесячно группировка могла зарабатывать по 200 тысяч евро.

Газета также отмечает, что среди задержанных были и люди, представляющие угрозу французской госбезопасности, так называемые fiche S. Однако информации о том, что они могут быть связаны с террористическими объединениями, к настоящему времени нет.

В посольстве России в Париже сообщили РИА Новости, что проверяют информацию о задержании чеченцев.