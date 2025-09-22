Во Дворце культуры металлургов пройдёт традиционный Фестиваль ВИА

«Музыка нас связала», — так поётся в одной известной песне. Но и в обычной жизни есть дни, когда музыка полностью овладевает нашим сознанием. Раз в год Дансинг зал ДК НТМК принимает Фестиваль ВИА (18+)!

Традиция проведения концертов музыкальных групп зародилась в Нижнем Тагиле достаточно давно.

С лёгкой руки известного музыканта и аранжировщика Виктора Рукавишникова более 10 лет назад в Нижнем Тагиле появился первый Фестиваль ВИА. Встреча музыкантов и поклонников состоялась в Дансинг зале Дворца культуры металлургов и с тех пор стала традиционной.

Площадка для выступлений артистов была выбрана неслучайно — именно в Дансинг зале есть всё необходимое современное музыкальное, звуковое, световое и мультимедийное оборудование, профессиональные звукорежиссёры, режиссёры по свету, сценаристы и ведущие. А площадь Дансинг зала позволяет комфортно разместить за столиками порядка 300 гостей.

Со временем круг участников и гостей фестиваля расширялся. Помимо тагильских коллективов, в разные годы участниками становились музыканты из Алапаевска, Екатеринбурга, Новоуральска, Качканара.

В этом году Фестиваль ВИА проходит уже в 16-й раз. И уже 18 октября в 18:00 своим музыкальным творчеством зрителей порадуют:

— Светлана Кашина и группа «Радио СВЕТа»

— STARики-разBOYники

— «Формат звука»

— TIPOBAND

— Сергей и Коробицын и «ВИА Деffицит»

— «МультиДрайв» (г. Екатеринбург)

— «Вариант» (г. Новоуральск)

Музыканты обещают, как всегда, качественное живое звучание, обновлённые репертуары и разнообразие музыкальных стилей.

Традиционно кафе ДК НТМК сделает музыкальный вечер еще и вкусным — аппетитное меню постоянно обновляется и совершенствуется для того, чтобы порадовать любимых зрителей.

Если вы до этого момента ни разу не слышали о Фестивале ВИА, не были его участником или гостем, скорее присоединяйтесь к нам! С нами музыкально, вкусно и весело!

А те, кто является поклонником фестиваля, уже успели приобрести билеты на сайте dkntmk.ru

Подробности по телефону 23-14-14