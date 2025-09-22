Во Дворце культуры металлургов пройдёт традиционный Фестиваль ВИА

«Музыка нас связала», — так поётся в одной известной песне. Но и в обычной жизни есть дни, когда музыка полностью овладевает нашим сознанием. Раз в год Дансинг зал ДК НТМК принимает Фестиваль ВИА (18+)!
Традиция проведения концертов музыкальных групп зародилась в Нижнем Тагиле достаточно давно.
С лёгкой руки известного музыканта и аранжировщика Виктора Рукавишникова более 10 лет назад в Нижнем Тагиле появился первый Фестиваль ВИА. Встреча музыкантов и поклонников состоялась в Дансинг зале Дворца культуры металлургов и с тех пор стала традиционной.
Площадка для выступлений артистов была выбрана неслучайно — именно в Дансинг зале есть всё необходимое современное музыкальное, звуковое, световое и мультимедийное оборудование, профессиональные звукорежиссёры, режиссёры по свету, сценаристы и ведущие. А площадь Дансинг зала позволяет комфортно разместить за столиками порядка 300 гостей.
Со временем круг участников и гостей фестиваля расширялся. Помимо тагильских коллективов, в разные годы участниками становились музыканты из Алапаевска, Екатеринбурга, Новоуральска, Качканара.
В этом году Фестиваль ВИА проходит уже в 16-й раз. И уже 18 октября в 18:00 своим музыкальным творчеством зрителей порадуют:
— Светлана Кашина и группа «Радио СВЕТа»
— STARики-разBOYники
— «Формат звука»
— TIPOBAND
— Сергей и Коробицын и «ВИА Деffицит»
— «МультиДрайв» (г. Екатеринбург)
— «Вариант» (г. Новоуральск)
Музыканты обещают, как всегда, качественное живое звучание, обновлённые репертуары и разнообразие музыкальных стилей.
Традиционно кафе ДК НТМК сделает музыкальный вечер еще и вкусным — аппетитное меню постоянно обновляется и совершенствуется для того, чтобы порадовать любимых зрителей.
Если вы до этого момента ни разу не слышали о Фестивале ВИА, не были его участником или гостем, скорее присоединяйтесь к нам! С нами музыкально, вкусно и весело!
А те, кто является поклонником фестиваля, уже успели приобрести билеты на сайте dkntmk.ru
Подробности по телефону 23-14-14