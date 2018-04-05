Власти Кемерова отрицают сообщения о выброшенных игрушках с мемориала у «Зимней Вишни»

Появившиеся в социальных сетях фотографии с мусорными баками, в которые выброшены игрушки, цветы и таблички с надписью «Кемерово, помним», были сделаны не в Кемерове, со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет «Интерфакс».

«В интернете появились снимки мусорных контейнеров с игрушками и фотографиями с надписью "Кемерово, помним", якобы расположенные в Кемерове. Эти снимки не соответствуют действительности. С первых дней появления стихийного мемориала жертвам пожара у ТЦ "Зимняя вишня" администрация города взяла под контроль его охрану и содержание», — говорится в сообщении городской администрации.

По данным мэрии, памятное место круглосуточно охраняется полицией, службами благоустройства, волонтёрами и сотрудниками кемеровской епархии. Для поддержания порядка и соблюдения безопасности проводится уборка территории и увядших цветов. В пресс-службе мэрии уточнили, что на данный момент не решено, как именно поступят с мягкими игрушками.

«Возможно, что они будут переданы в детские дома или церкви, но пока окончательное решение не принято, мы поддерживаем в сохранности то, что есть на этом месте сейчас», — сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, стихийный мемориал с цветами и мягкими игрушками появился у стен здания «Зимней вишни» на следующий день после пожара. В первые сутки к нему пришли около 600 жителей города. Во время своего визита в Кемерово президент Владимир Путин возложил на стихийный мемориал букет роз.

В начале апреля временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев на совещании в администрации региона предложил Середюку вынести на обсуждение горожан вопрос о создании на том же месте детского технопарка с мемориалом.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Он унёс жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка. Пострадали 76 человек.