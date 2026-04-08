Владислав Пинаев сообщил о возможном подтоплении участков в посёлке Евстюниха и коллективном саде «Шахтёр» (ВИДЕО)

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предупредил жителей посёлка Евстюниха и садоводов СНТ «Шахтёр» о возможном подтоплении участков из-за обильного паводка.

«Из-за обильного снеготаяния в верховьях рек Тагил и Баранча увеличен сброс воды с водохранилищ. Поэтому в садах “Шахтёр”, посёлке Евстюниха возможен резкий подъём уровня воды и подтопление участков» — написал глава города в своём Telegram-канале.

Он отметил также, что ситуация находится под контролем. Сотрудники Центра защиты населения Нижнего Тагила со вчерашнего вечера дежурят на подтопляемых территориях, ведётся постоянный мониторинг обстановки.