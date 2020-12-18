Владимиру Путину на два года запретили посещать Олимпийские игры

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) — помимо запрета российским спортсменам выступать под флагом страны до 2022 года включительно, высшему руководству страны, включая Владимира Путина, запретили посещать Олимпиады и Паралимпиады, сообщается на сайте суда.

Помимо главы государства, запрет распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также депутатов Государственной Думы. Кроме того, на соревнованиях нельзя присутствовать главам и заместителям государственных организаций, всей администрации президента и сотрудникам Следственного комитета России.

Исключение делается только для лиц, которых лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир, а также если чиновник является членом Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского комитета (МПК). Кроме того, запрет не распространяется на спортсменов и членов их команд.

Напомним, накануне, 17 декабря, CAS запретил российским спортсменам до декабря 2022 года выступать под национальным флагом на международных соревнованиях. Тем не менее спортсменам разрешили использовать символику России на форменной одежде и экипировке.

Кроме того, у России не отберут уже утверждённые спортивные мероприятия: матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов в футболе, чемпионат мира по хоккею — 2023 в Санкт-Петербурге пройдут по ранее запланированной схеме без изменений.