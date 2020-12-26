Виктор Стариков: «Многие спортивные звёзды вышли из дворовых команд». Как энтузиаст развивал доступный спорт в Нижнем Тагиле

70-е годы ХХ века смело можно назвать «золотым веком» советского спорта. На всех Олимпиадах, различных чемпионатах мира и Европы блистали советские спортсмены, а массовость спорта в СССР достигла феноменальных размеров. Во всех тагильских газетах пишут о спорте. Такая статья, как «Пусть выиграет массовость», очень характерна для того времени.

В декабре 1964 года по инициативе журналистов газеты «Пионерская правда» был учреждён клуб юных хоккеистов «Золотая шайба». По всей стране начались детские хоккейные турниры. Председателем клуба согласился стать знаменитый тренер Анатолий Тарасов. Соревнования на приз «Золотая шайба» проходили в четыре этапа. Первый — первенство внутри школ и домоуправлений. Второй — районные соревнования. Третий — лучшие команды городов и областей получают путёвки на финальные игры в Москву. Зимой 1965 года были подведены итоги первого массового заочного турнира. Результаты ошеломили самих организаторов: 150 000 команд и 3 000 000 участников!

А в это время в далёком от столицы Нижнем Тагиле…

«Все мальчишки поголовно заразились хоккеем. Такой эпидемии, как в эту зиму, ещё не было. Говорят, что её занёс “Спутник”. Что ж, такой бацилле надо радоваться — это болезнь здоровья. Корты почти в каждом дворе. Причём содержатся часто они в образцовом порядке. С утра до вечера с клюшками в руках носятся по льду заядлые хоккеисты», — писали в «Тагильском рабочем».

«В Нижнем Тагиле первый городской турнир “Золотая шайба” с участием шести команд из трёх районов города состоялся в феврале 1966 года. С тех пор детские хоккейные команды из Нижнего Тагила стабильно завоёвывали призовые места на уровне области. Во всех более или менее крупных дворах города работники домоуправлений экстренно сколачивали корты и заливали лёд — увлечённость хоккеем населения страны принимала лёгкую степень безумия» (из книги Бориса Телкова «Стальные мускулы Тагила»).

В те годы в Нижнем Тагиле такие клубы были во многих дворах. Отличались они большим разнообразием кружков и секций с наставниками-энтузиастами во главе. Тренер-общественник Виктор Стариков совмещал работу с детьми со своей основной работой осмотрщика-ремонтника вагонного цеха ВГОК. В своё время сам он учился в школе № 10 на Лебяжке и, как все мальчишки, играл в хоккей и футбол. Армейские годы отслужил на острове Русском. После армии вновь заглянул в местный дворовый клуб «Мечта»… и остался на 40 лет.

«“Мечта” для всех» — главный девиз Виктора Павловича и его коллектива «“Мечта” для всех» — главный девиз Виктора Павловича и его коллектива «“Мечта” для всех» — главный девиз Виктора Павловича и его коллектива

Успехи пришли не сами по себе. Стариков вспоминает, с каким боевым настроем играла первая команда из его подопечных — мальчишки словно летали по льду! Первый сезон закончили с неплохим результатом: стали серебряными призёрами городского турнира «Кожаный мяч». А играла тогда в Нижнем Тагиле добрая сотня дворовых команд.

В 1998 году квартальный клуб «Мечта» — 9-кратный призёр Всероссийских финалов «Золотая шайба» и дважды чемпион этого турнира, 40-кратный чемпион города, 5-кратный призёр Всероссийских финалов турнира на приз «Кожаный мяч».

Тагильский детский хоккей радовал болельщиков больше, чем взрослый. Ребята из квартального клуба «Мечта» практически не уходили из призёров игр «Золотая шайба». Это единственный клуб в России, который с 1992 по 2002 год своими командными результатами добивался права участвовать во Всероссийских финалах турниров «Золотая шайба», куда попадали лучшие хоккеисты страны.

«Победы, кубки — это, конечно, замечательно. Но главной заслугой клуба считаю то, что сотни ребят мы уберегли от криминала, наркотиков и прочих глупостей», — объясняет Виктор Стариков.

Сегодня в клубе занимаются дети в возрасте от 5 до 17 лет. Работают секции футбола и хоккея. «Мечта» не раз признавалась в городе и области лучшим клубом по работе с детьми и подростками. Воспитанники «Мечты» становились чемпионами города по хоккею и футболу более 100 раз, чемпионами и призёрами области по хоккею 59 раз, а по футболу — 38 раз. Участвовали во Всероссийских финалах «Кожаный мяч» 12 раз, 5 раз из них становились призёрами. 19 раз участвовали во Всероссийских финалах «Золотая шайба», 13 раз были призёрами этих финалов.

Воспитанники клуба стали его педагогами, и сейчас вместе с легендарным Стариковым с ребятами занимаются Евгений Байкузин, Игорь Пузанов, Андрей Стариков, Руслан Усманов.

«За 40 лет работы в клубе получили хорошую спортивную подготовку, физическую и нравственную закалку почти 2000 ребят. Мы гордимся всеми нашими выпускниками. Многие из них посещают наш клуб, общаются с детьми, делятся своим опытом и воспоминаниями», — так написано в буклете к 40-летию клуба «Мечта» в 2018 году.

Что стоит за этими словами? Очень многое. За 40 лет выросли на хоккейном корте несколько поколений лебяжинских мальчишек, они приводят сюда своих детей, а кто-то уже и внуков. В последнее десятилетие влились в команду и девчонки. За «хорошей спортивной подготовкой» стоят многочасовые тренировки. И что самое главное — любовь к хоккею, которая сохраняется на всю жизнь. Именно она объединяет и поддерживает «мечтателей», превращая в единую команду.

Сложились в клубе «Мечта» и свои многолетние традиции. Не одно поколение «мечтателей» принимает участие в ежегодном клубном турнире «Отцы и дети». На стороне «отцов» играют выпускники клуба и папы ребят. Такие товарищеские встречи проходят больше 30 лет. Не остались в стороне и мамы новичков-спортсменов. Игра с ними проходит в марте.

Стала традицией встреча с канадскими друзьями. Начиная с 2008 года канадские студенты из организации «Молодёжь с миссией» уже 7 раз побывали в Нижнем Тагиле и провели мастер-классы по хоккею для ребят из «Мечты».

«Немногие стали профессиональными спортсменами, но спорт всем помог в жизни, сформировал такие черты характера, как трудолюбие, коммуникабельность, взаимовыручка. И друзей настоящих подарил», — рассказывает главный тренер.

За всем этим стоит энтузиазм и увлечённость хоккеем тренера-общественника Виктора Старикова. Это сейчас он уже профессионал и педагог дополнительного образования. В начале своей тренерской деятельности азы мастерства приходилось осваивать самостоятельно. По книгам, через общение с наставниками других команд, анализируя тренировки хоккеистов-профессионалов. В 1981 году в качестве поощрения за хорошую работу Старикова наградили поездкой в Монреаль на розыгрыш Кубка Канады по хоккею среди сильнейших команд мира. Он видел своими глазами, как тагильчанин Сергей Шепелев забросил в канадские ворота 3 шайбы.

В 2006 году Виктор Стариков получил звание почётного гражданина города Нижний Тагил «за большой личный вклад в развитие физического, нравственного и патриотического воспитания детей и подростков по месту жительства, популяризацию массового спорта, формирование потребности в здоровом образе жизни».

За годы работы Виктор Павлович выработал собственные принципы, которые помогали ему тренировать сотни самых разных мальчишек.

«И своих, и чужих ребят в первую очередь воспитываю собственным примером. Не пью, не курю, не использую в речи нецензурные выражения. Расчищаем корт — беру самую большую лопату», — рассказывает тренер.

Много рассуждает о том, как важно участие взрослых в воспитании маленьких спортсменов.

«Я понял, что рядом с мальчишками должен быть наставник. Дети часто разбрасываются. Сконцентрироваться на одном виде спорта, выбрать оптимальный режим тренировок — в этом ребёнку должен помочь тренер».

Всегда подчёркивает, что родители — такие же члены клуба, как их дети, ведь многие проблемы все эти годы решали сообща, «с миру по нитке».

«Сразу скажу: от того, как родители относятся к занятиям ребёнка, напрямую зависят его успехи. Если семья — настоящий фан-клуб, то юному спортсмену будет легче преодолевать трудности, справляться с нагрузками».

Свой энтузиазм и верность профессии Стариков объясняет тем, что нашёл дело по душе.

«Про оплату своей тренерской деятельности даже не думал. Разве за удовольствие платят? А для меня выйти снова на поле, научить обращаться с мячом мальчишек — ещё какое удовольствие!»

Сегодня Виктор Стариков отмечает юбилей — 65 лет. Как сообщает «Тагильский рабочий», мэр Владислав Пинаев пообещал, что летом 2021 года корт клуба «Мечта», построенный 60 лет назад, будет отремонтирован. Для главного «мечтателя» Нижнего Тагила это станет лучшим подарком.