Ветераны СВО предложили спикеру ЗакСО Людмиле Бабушкиной принять участие в предстоящих выборах депутатов областного парламента

В ходе рабочей поездки в Богданович председатель Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина встретилась с участниками специальной военной операции.

«Для меня очень важно понимать, как участники СВО оценивают меры поддержки, которые принимают для них в нашей области. Они задавали вопросы о получении земельного участка для строительства дома, о газификации населённых пунктов. Я сообщила о мерах, которые принимают органы власти региона, в том числе по трудоустройству и переобучению. Меня порадовало, что бойцы проявляют живой интерес к дальнейшему развитию муниципального округа, к общественной жизни, к политике. Они видят и ценят то, что делается на территории, и отмечают положительные изменения. Бойцы предложили мне принять участие в предстоящих выборах. Для меня такая обратная связь очень важна. Я поблагодарила их за оценку моей депутатской деятельности и поддержку», – прокомментировала Людмила Бабушкина.

Она отметила, что по итогам встречи было решено создать общественный совет при администрации муниципального округа Богданович.

«В общественный совет войдут ветераны, и мы вместе будем решать актуальные вопросы. Сейчас для бойцов важно появление места памяти, где будут увековечены имена погибших. Они заинтересованы в патриотическом воспитании подрастающего поколения — многие из ребят уже активно занимаются этим, проводя уроки со школьниками», — отметила председатель ЗакСО.

В Свердловской области принято 36 законов, направленных на формирование и совершенствование мер поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.