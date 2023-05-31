«Вершины в познании самого себя не существует. Поэтому моё путешествие продолжается». Тагильчанка Полина Манакова поднялась на гору Эльбрус и сняла фильм о невероятном восхождении (ВИДЕО)

Тагильчанка Полина Манакова в конце марта 2023 года отправилась в путешествие на Северный Кавказ, чтобы покорить высочайшую вершину России и Европы — гору Эльбрус (5642 метра). После экстремальной поездки в Арктику она решила продолжить серию испытаний. Сейчас 25-летняя Полина — самозанятая, работает преподавателем и помогает старшеклассникам готовиться к сдаче экзаменов по гуманитарным предметам. Параллельно с этим увлекается видеосъёмкой и монтажом. Девушка рассказала журналисту АН «Между строк» о сложностях восхождения на вершину и о том, зачем надо покорять гору и преодолевать себя.

Идея восхождения на горы Северного Кавказа возникла у Полины год назад, после просмотра фильмов о путешественниках и их историях. Это произошло вскоре после возвращения из Арктики, она вдруг поняла, что готова к следующим экстремальным приключениям. В январе 2023 года девушка подала заявку на зимнюю программу путешествия через официальный туристический сайт по восхождению на горы. Полина, осознавая рискованность и серьёзность своего решения, подошла к этой поездке основательно: активно занималась кардиотренировками, укрепляла сердце и лёгкие, несколько месяцев готовила себя к горной акклиматизации.

В общей сложности на поездку Полина потратила около 100 тысяч рублей. Чтобы добраться до гор и покорить вершину, тагильчанке предстояло сначала долететь на самолёте из Екатеринбурга до города Минеральные воды, а уже оттуда доехать до села Терскол (высота 2200 метров). Там девушка познакомилась с участниками экстремального восхождения и с двумя гидами, сопровождающими туристов на протяжении всего пути. Их группу курировали профессиональные инструкторы Богдан Курзин и Илья Пермяков. Всего в команде было девять человек со всей страны. Например, участник группы Тарас Оконешников приехал из Якутска, Виталий Санников — из Каменска-Уральского, Алексей Шкуров — из Севастополя, Вячеслав Лебедев и Николай Титов — из Москвы.

«С большей частью участников я сблизилась, пока ехала до Терскола. Мы уже успели пошутить, посмеяться, сдружиться, построить совместные планы на дальнейшее путешествие. С Виталием Санниковым, например, мы запланировали совершить ещё одно маленькое путешествие на его личном самолёте. Этот человек стал моим наставником на всё время поездки. Он имеет большой опыт восхождения на вершины и на Эльбрус поднимался уже в четвёртый раз. Виталий мне во всём помогал, следил за мной, оберегал. Вообще все участники обо мне, как о единственной девушке в экспедиции, сильно заботились. И я тоже их поддерживала, так как была лучом позитива в команде», — делится тагильчанка.

В отеле села Терскол туристы пробыли два дня. В течение этого времени они поднимались на небольшие высоты, таким образом тренировали организм перед восхождением. Это было необходимо для акклиматизации. Затем путешественники поехали на подъёмниках на высоту 3700 метров, где поселились в хижинах. Уже на четвёртый день группа отправилась пешком на скалы Пастухова на высоту почти 4700 метров и вечером спустилась обратно в хижины, а утром пятого дня туристы вернулись обратно в отель, где ждали хорошего погодного окна для восхождения на высочайшую вершину России. На шестой день они поднялись на подъёмниках обратно в хижины, где прошли занятия с ледорубом и тренировки по выносливости. В ночь с шестого на седьмой день группа отправилась на вершину на специальной машине (ратрак), которая доставила туристов на отметку почти 5 тысяч метров, а уже оттуда они преодолели путь по крутому склону на вершину, на высоту 5642 метра, пешком за 7 часов.

«В конце марта погода была ещё далека от весенней: дули сильные ветра, шёл снег, была метель, а на вершине температура доходила до отметки минус 25–30°C. Сразу скажу, что беговая подготовка не поможет полностью справиться с горной болезнью, но в любом случае сделает ваш организм крепче. Ведь горная болезнь — такое явление, при котором не предугадаешь, как организм отреагирует на перепады давления и высоту и как будет воспринимать нехватку кислорода. Пока не попадёшь в эти условия, не узнаешь. Это предсказать невозможно», — говорит Полина.

Часть снаряжения тагильчанка приобрела сама, а профессиональную экипировку, такую как ледоруб и альпинистские ледоступы-кошки, арендовала в компании по восхождению на вершину. Сухпаёк каждый брал с собой. Гиды готовили на всю команду несложные блюда на электроплите: макароны, растворимое пюре и каши. Источником воды для путешественников на время восхождения стал горный снег, который они растапливали в котелке на плите. Перепады давления и горная болезнь затрудняли путь в гору, но туристы справлялись и придерживались наставлений кураторов.

«Брали с собой чай в термосе, перекусы, углеводные батончики, сухой паёк. Coca-Cola — единственное, что хотя бы немного помогало нам от горной болезни. Очень странно, но это действительно так. Я вегетарианка, поэтому брала с собой сушёное манго. Кроме того, во время подъёма на вершину нам приходилось нарезать всю еду на маленькие кусочки. Так проще в непростых погодных условиях быстро достать небольшой ломтик еды и прожевать. А откусывать кусок от батончика на вершине было бы невозможно. В такие моменты не хочешь доставать даже руку из кармана», — смеётся тагильчанка.

«Мой сосед по хижине Тарас Оконешников из Якутска. Мы с ним сразу нашли общий язык и во всём поддерживали друг друга. Он тоже взошёл на вершину и всё время говорил, что меня не бросит. Мы до сих пор поддерживаем связь с ребятами, у нас есть чат в Telegram», — вспоминает девушка.

Полина рассказывает, что до самой вершины дошли только четверо человек из девяти. Остальные остались на своей комфортной для здоровья высоте. Сложным испытанием для тагильчанки стало преодоление горной болезни, которая сопровождалась такими симптомами, как тяжесть и боль при дыхании.

«Мне стало тяжело на четвёртый день, когда мы поднимались на скалы Пастухова в невероятно снежную погоду, чтобы акклиматизироваться. Мы шли 8 часов, шагая через сугробы по пояс. Тогда у меня и началась горная болезнь. Было трудно долго идти, а ещё труднее — преодолевать путь в сочетании с новым опытом для организма, когда боль и тяжесть при дыхании», — рассказывает Полина.

Самым сложным отрезком оказался путь к вершине — последние несколько сотен метров, которые туристы преодолели пешком.

«Горная болезнь — это нормально. Она у всех проявляется по-разному: может быть что-то страшное, например отёк мозга, но обычно это тошнота и очень сильная головная боль. Единственный вариант преодоления акклиматизации — терпеть и идти, просто следить за своим организмом. Если есть шанс собрать силы и дойти последние метры, а они самые сложные, то нужно двигаться дальше», — советует девушка.

По словам Полины, её невероятно впечатлили завораживающие виды, открывающиеся высоко в горах: чистый, прозрачный воздух, величие природы, тишина и покой, крутые подъёмы и спуски, ослепительно белый снег, яркое солнце, синее небо, дальние вершины в снежном тумане. И конечно, сама вершина Эльбруса, достаточно крутая и одновременно массивная, — заветная цель тяжёлого пути. Хотя особенность Эльбруса в том, что вершин две: они располагаются на расстоянии 1,5 километров друг от друга, но одна на несколько метров ниже (5621 метр), поэтому не столь привлекательна для туристов. Несмотря на головную боль, тошноту и усталость, внезапно налетавшие метели, это восхождение запомнится тагильчанке на всю жизнь. Путешественница отмечает, что осталась довольна слаженной работой гидов, которые постарались организовать восхождение грамотно и профессионально: предварительно готовили туристов, рассказывали о технике безопасности и делились советами, выверяли время и маршрут. В итоге все участники команды справились с поставленной задачей и серьёзных ЧП не произошло.

«На высоте иначе воспринимаются обыденные вещи, по-другому смотришь на множество дел, учишься концентрироваться на моменте. Я даже не предполагала, что у меня есть такая сила воли! Как сказал наш гид, чтобы покорить вершину, нужно думать о самом пути, а не о цели. Нужно не бояться пробовать что-то рискованное и новое для себя, не бояться достигать тех жизненных вершин, о которых мечтаешь. Всегда нужно верить в себя и в свои силы. Вершины в познании самого себя не существует. Поэтому моё путешествие продолжается», — подытоживает Полина.

Поднимаясь на вершину и преодолевая последние 40 метров, она с трудом передвигала ноги, ей казалось, что ещё немного — и она потеряет оставшиеся силы. Приходилось отдыхать через пару шагов. Добравшись до вершины, девушка плакала от счастья и переполняющих её эмоций.

Во время восхождения на Эльбрус Полина снимала видео, в котором постаралась запечатлеть эмоции всех участников похода и передать незабываемую атмосферу, поделиться личным опытом. По возвращении домой в Нижний Тагил путешественница смонтировала трогательный фильм, который опубликовала в соцсетях.