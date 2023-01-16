«Это тысячу раз стоит всех сложностей, что мы преодолели». Двое тагильчан съездили в Арктику, чтобы увидеть красоты Русского Севера и запечатлеть северное сияние (ВИДЕО)

Тагильчане Полина Манакова и Андрей Гайсёнок в конце сентября 2022 года решили отправиться в экстремальное путешествие на Крайний Север. Им по 25 лет, Андрей работает в ЕВРАЗе, Полина самозанятая, она готовит старшеклассников к сдаче экзаменов по гуманитарным предметам. Параллельно с этим занимается видеосъёмкой и хочет, чтобы её хобби в будущем стало профессией. Ребята рассказали журналисту АН «Между строк» о том, как пришла идея организовать поездку, что взять с собой, с какими трудностями можно столкнуться в пути и кому подойдёт такой экстремальный и местами непредсказуемый стиль путешествия.

На мысль о поездке в Арктику Полину натолкнул видеоролик с китами. Она захотела увидеть этих млекопитающих своими глазами, запечатлеть на камеру. Изучив нужную информацию, поняла, что для осуществления мечты необходима поездка на Кольский полуостров.

«Я очень люблю планировать свои путешествия, поэтому сначала изучила всё о локациях, куда хочу отправиться: читала, смотрела видео на YouTube, послушала пару подкастов. Потом начала планировать ежедневный маршрут передвижений, написала нескольким людям, которые уже были в самых труднодоступных местах, куда я тоже хотела добраться. А дальше уже решала разные насущные вопросы: аренда машины, билеты на самолёт и прочие дела», — рассказывает Полина.

Сначала ребята долетели до Мурманска, потом на арендованном внедорожнике отправились в Териберку (где снимали нашумевший фильм «Левиафан»), затем поехали в Ловозеро (село в Мурманской области), в завершении побывали на полуострове Рыбачьем (омывается Баренцевым морем, губой Большая Волоковая и Мотовским заливом). Поездка заняла пять дней и обошлась путешественникам почти в 80 тысяч рублей. Несмотря на экстремальность выбранного маршрута, Полина признаётся, что ей всегда везёт в путешествиях.

«Несмотря на дождливый сезон, мы даже ни разу не достали дождевики. Единственной сложностью стал туман, лишивший нас возможности подняться на перевал Геологов», — говорит девушка.

В течение пяти дней, которые путешественники провели на Кольском полуострове, они несколько раз ночевали в гостинице, но приходилось ночевать и прямо в машине.

«Заранее снимать жильё мы не могли, так как не знали точно, где окажемся к концу дня. Палатка у нас была, но не пригодилась. Всё-таки в начале октября было приятнее спать в спальниках в машине. И было совсем не страшно. У меня есть какая-то внутренняя уверенность в том, что мне всегда везёт в путешествиях, а на пути встречаются только добрые и отзывчивые люди. Так всегда и получается», — отмечает Полина.

Андрей был за рулём внедорожника. Арендовать машину было непросто. Требовался определённый стаж вождения, кроме того, за автомобиль просили большие деньги.

«Зная про очень плохие дороги, мы по объявлению на “Авито” заранее, за несколько недель до поездки, забронировали себе УАЗ (буханку). Но за семь часов до вылета в Мурманск нам звонит хозяин машины и говорит, что она сломалась и неизвестно, когда он сможет её восстановить. Тогда мы начали срочно искать новые варианты, но сложность была в том, что для аренды по приемлемой цене нужен стаж вождения от трех лет, а у меня два года, и в этом случае очень высокие наценки. Но нам повезло, и мы нашли подходящий вариант. Для поездки в Териберку арендовали машину марки Niva Chevrolet золотистого цвета», — рассказывает Андрей.

Уже в дороге молодой человек заметил, что у машины была неисправна одна передача и не работал полный привод, но путешественники решили не возвращаться, чтобы сменить автомобиль.

«Хозяин машины напичкал её кучей ненужной электроники с AliExpress, которая работала плохо: например, электронный щиток приборов, который вечно мигал, издавал какие-то звуки и выдавал сигналы о проблемах с маслом и двигателем, из-за чего мне довольно часто приходилось проверять самому, всё ли в порядке. Тем не менее эта Niva хоть и с трудом, но везла нас к нашим целям и в конечном итоге практически полностью справилась со своей задачей, подарив нам кучу разных эмоций. У меня такое чувство, что эту клячу я буду помнить до конца своей жизни!» — смеётся путешественник.

На втором этапе поездки пришлось сменить внедорожник. Хозяин уазика сначала не соглашался предоставить автомобиль, поскольку другие путешественники утопили другую его машину, которую он сдал в аренду.

«Отправляясь на полуостров Рыбачий, мы понимали, что машину надо сменить. Так мы и арендовали УАЗ Patriot. За несколько часов до нашей встречи с хозяином машины другие ребята утопили другой его УАЗ на том же самом полуострове, куда мы собирались. Но скрепя сердце он отдал нам авто и подробно рассказал про дороги и пути на полуострове. К счастью, УАЗик оказался машиной хоть и не самой комфортной в вождении, но куда лучше предыдущей», — делится подробностями Андрей.

Правда, и эта машина не смогла на 100% справиться с задачей.

«Во время движения отвалился глушитель: из-за сильной тряски отпало крепление, он волочился по земле некоторое время, пока я этого не заметил. Попытался как-то заколотить его обратно, но безуспешно. Тогда я распотрошил автомобильную аптечку, достал бинт, размотал его и скрутил в довольно плотный жгут, на который и повесил этот глушитель. Я думал, что надолго этого не хватит, но как только мы проехали через первую глубокую лужу, “бинтожгут” намок в грязной воде и стал очень прочным», — рассказывает Андрей.

Во время путешествия в Арктику Полина не только своими глазами увидела завораживающие красоты Русского Севера, но и узнала, что там живут очень открытые и отзывчивые люди.

«Помню, что когда я звонила в дайвинг-центр, то мы с директором говорили минут 10 просто так о Севере и его красотах, а не только о нашем плане добраться до этого центра. Это было очень забавно», — признаётся тагильчанка.

Девушка уточняет, что к экстремальной поездке она отнеслась философски и с пониманием того, что всё может пойти по незапланированному сценарию. Однако это ничуть её не пугало, Полина считает, что любую ситуацию нужно принимать так, как есть.

«В такие поездки стоит ехать с открытым сердцем и готовностью быстро менять планы. Ожидания формируют планы, и ты расстраиваешься, если что-то их нарушает. То есть ты как бы заранее закрываешься душой от возможности увидеть что-то другое, не менее значимое. А любая непредвиденная ситуация в такой поездке — это тоже часть путешествия. Я бы точно попробовала в следующий раз всё-таки добраться до дайвинг-центра и до Сейдозера», — рассуждает путешественница.

Мы попросили тагильчанку дать несколько советов тем, кто хотел бы отправиться в подобное приключение на Крайний Север.

«Первое — заранее думайте о топливе. За пределами Мурманска — в Териберке и на самом отдалённом полуострове Рыбачьем — нет бензоколонок. Поэтому необходимо заправить полный бак и взять ещё литров 60. Мы этого не учли, и поэтому в Териберке нам пришлось покупать бензин у местных. Второе — не стройте слишком больших планов. Мы не увидели китов и не попали в дайвинг-центр, но смогли запечатлеть северное сияние, насладиться фантастической красоты пейзажами и добраться до самой северной точки континентальной части России, за которой дальше лишь ледники и Северный Ледовитый океан. Третье — будьте готовы иногда жертвовать некоторыми удобствами», — говорит Полина.

Кроме того, с собой обязательно нужно взять базовый пакет походника: газовую горелку, посуду, аптечку, термос.

«Газовые баллоны можно купить на месте, как и арендовать палатку и спальники. Надеть удобную обувь и одежду с расчётом на утепление, термобельё. Взять дождевики, а если вы собираетесь на Рыбачий, то ещё и резиновые сапоги, чтобы проверять броды. И конечно, пауэр-банки и зарядные устройства для телефонов с возможностью заряда от usb в машине. Нужно быть готовым менять свои планы, ориентируясь на погодные условия и состояние дорог», — рассказывает тагильчанка.

Полина поделилась мыслями и о том, кому подойдёт такая экстрим-поездка. Ведь не каждый любитель красивой природы осмелится поехать на край континента.

«Наверное, такая атмосфера подойдёт искателям по жизни, тем, кто любит экстрим и новые ощущения, тем, кто жаждет сам добраться туда, куда не каждый сможет, чтобы почувствовать счастье от красоты этого мира и подумать: “Неужели я это сделал? Да, это я стою и смотрю на это, и оно всё тысячу раз стоит всех сложностей, что я преодолел!”», — рассуждает Полина.

После прибытия в родной Нижний Тагил девушка начала планировать новое приключение, подробности которого пока хранит в секрете.

«Скажу только, что оно будет ещё более экстремальным», — говорит путешественница.

В поездке Полина снимала материал для видеоролика, который сама смонтировала, когда вернулась домой. Она говорит, что в этом небольшом фильме хотела поделиться теми мыслями и чувствами, которые рождает посещение Арктики.