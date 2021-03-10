«Ведомости» сообщили о планах правительства ввести налог на рекламные доходы российских блогеров

Минцифры намерено ввести налог на доходы, которые российские блогеры получают за счёт рекламы, со ссылкой на план развития отрасли информационных технологий в России пишут «Ведомости».

Согласно документу, иностранные юридические лица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, в качестве налоговых агентов должны будут платить «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». Изменение планируют закрепить федеральным законом, проект которого будет готов к середине 2021 года. По плану правительства этот шаг приведёт к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет. В пресс-службе Минцифры отказались комментировать документ, заявив, что он неактуален.

Директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский отметил, что сейчас российские блогеры получают деньги за рекламу от иностранных юрлиц на личные счета. Если полученная сумма меньше 500 тысяч рублей, «по факту никто ею не интересуется», говорит Петропольский.

По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 миллиардов рублей. При этом глава ассоциации интерактивной рекламы IAB Russia Борис Омельницкий отметил в разговоре с «Ведомостями», что согласованной методики оценки этого рынка пока нет.