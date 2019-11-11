«Ведомости»: 14% российских мусорных операторов находится на грани банкротства

Из 220 относящихся к сектору обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) компаний 30 находятся в неустойчивом финансовом положении и рискуют попасть под процедуру банкротства, со ссылкой на индекс «ТКО_аларм» за 2019 год, составляемый Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), пишут «Ведомости».

«Не решена проблема неплатежей. Компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций», — отмечают авторы мониторинга.

По сведениям ассоциации, кассовые разрывы 90% компаний превышают сумму в 50 миллионов рублей. При этом 20–35% неплатежей приходятся на деньги, которые не заплатило население, 65–70% — на юридические организации. Из-за этих проблем операторы по 3–6 месяцев не могут выплатить долги компаниям, которые занимаются непосредственным вывозом мусора. Как уточняют в объединении, в части регионов ситуация только усугубляется, поскольку по долгам юридических лиц положение не меняется.

Как указывают авторы мониторинга, вред операторам наносят и непродуманные меры господдержки — в частности, июльские поправки в Налоговый кодекс, освободившие операторов от НДС на пять лет, могут только навредить отрасли, снизив её привлекательность для инвестиций.

Как уточняют эксперты издания, обе проблемы — неплатежи и непродуманные изменения правил в отрасли — операторы не способны решить самостоятельно. При этом следующий год представители бизнеса ожидают с ещё большей опаской, поскольку региональные чиновники уже не смогут договариваться с вывозящими мусор компаниями, которым задолжали крупные суммы.