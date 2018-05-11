В Забайкалье выпускник школы ранил директора ножом

В селе Новоберёзовское Забайкальского края выпускник школы с ножом напал на её директора, со ссылкой на источник в региональном управлении МВД пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл в ночь на 8 мая. 18-летний нападавший пришёл к дому директора и, когда тот открывал калитку, нанёс ему несколько ножевых ранений. Директора гопитализировали. Сейчас он находится в стабильно тяжёлом состоянии в отделении хирургии Шилкинской центральной районной больницы.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что поступок нападавшего расценивают как покушение на убийство. В пресс-службе Следственного комитета по Забайкальскому краю сообщили, что по факту нападения 18-летнего молодого человека на 54-летнего мужчину возбуждено уголовное дело.

Официально о мотивах нападавшего не сообщается. Издание «Чита.Ру» со ссылкой на источник пишет, что ему не понравилась характеристика, которую написал директор.

Накануне, 10 мая, в Новосибирской области 16-летний студент колледжа открыл стрельбу по учащимся из охотничьего ружья, в результате пострадали три человека. После нескольких выстрелов молодой человек покончил с собой.

В результате ЧП один студент получил огнестрельное ранение в плечо, ещё двое выпрыгнули из окна второго этажа, один из них получил переломы обеих ног, второй — перелом стопы, сообщила прокуратура. Информацию о троих пострадавших подтвердили в областном Минздраве.

Следственный комитет завёл уголовное дело о покушении на убийство. Прокуратура начала проверку колледжа в связи с инцидентом. Глава Новосибирской области Андрей Травников срочно вылетел в Барабинский район, сообщила пресс-служба губернатора.