Под Новосибирском студент колледжа расстрелял однокурсников и покончил с собой

В Новосибирской области 16-летний студент колледжа открыл стрельбу по учащимся из охотничьего ружья, в результате пострадали три человека, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл утром 10 мая в Барабинске, в городском филиале колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина. По предварительной информации, 16-летний студент начал стрелять в студентов из-за личной неприязни, отмечает прокуратура. После нескольких выстрелов молодой человек покончил с собой.

Представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин сообщил ТАСС, что стрелял студент-первокурсник. Гладкоствольное охотничье ружьё он собрал перед стрельбой в коридоре колледжа, уточняет Следственный комитет по Новосибирской области.

В результате ЧП один студент получил огнестрельное ранение в плечо, ещё двое выпрыгнули из окна второго этажа, один из них получил переломы обеих ног, второй — перелом стопы, сообщила прокуратура. Информацию о троих пострадавших подтвердили в областном Минздраве.

Студенты колледжа пишут в соцсетях, что у стрелявшего и раненого были продолжительные конфликты.

Следственный комитет завёл уголовное дело о покушении на убийство. Прокуратура начала проверку колледжа в связи с инцидентом. Глава Новосибирской области Андрей Травников срочно вылетел в Барабинский район, сообщила пресс-служба губернатора.