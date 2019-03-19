В Якутске около сотни автобусов не вышли на маршруты из-за антимигрантских протестов

В Якутске водители нескольких десятков автобусов побоялись выходить на работу после антимигрантских протестов, которые спровоцировала новость о том, что к похищению и изнасилованию местной жительницы причастны уроженцы Средней Азии. Об этом изданию Sakhaday сообщил директор «Единой диспетчерской службы» Андрей Шарыгин. По его данным, на маршруты не вышли до 90 автобусов из 430 работающих в городе. Шарыгин заметил, что водители беспокоятся за свою безопасность. В городе также второй день не работают овощные киоски.

Глава партнёрства «СоюзАвто» Андрей Косицкий рассказал, что вчера пассажиры вступали в конфликты с водителями автобусов, отказываясь платить и оскорбляя их.

Местные СМИ накануне сообщали о стычках горожан с продавцами шаурмы.

17 марта в центре Якутска прошёл стихийный митинг против мигрантов, в котором приняли участие около 200 человек. Это произошло после того, как в СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что уроженцев Средней Азии заподозрили в похищении и изнасиловании женщины. Позже СК РФ сообщил, что обвиняемого в преступлении арестовали, ещё двое подозреваемых задержаны. Вечером 18 марта многотысячное антимигрантское собрание прошло в спорткомплексе «Триумф». На встрече присутствовали глава Якутии Айсен Николаев, мэр Якутска Сардана Авксентьева и другие высокопоставленные чиновники.

Чиновники заверили, что проведут массовые рейды для выявления нелегальных мигрантов и незаконного бизнеса, затем депортируют нарушителей, а преступников по делу о похищении и изнасиловании женщины будут судить по всей строгости закона. Айсен Николаев также призвал не допускать самосуда.