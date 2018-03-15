В Якутске из самолёта рассыпались слитки драгметалла на 21 млрд рублей

В аэропорту Якутска на взлётно-посадочную полосу рассыпались слитки серебра, со ссылкой на собственный источник пишет «Интерфакс». Серебро находилось на борту самолёта Ан-12, у которого при взлёте сорвало створку грузового отсека. В то же время, по информации издания Sakhaday, самолёт перевозил слитки золота.

По информации источника «Интерфакса», всего на борту находилось около 200 слитков, часть из них рассыпалась. Самолёт принадлежит авиакомпании «Нимбус».

По информации издания Sakhaday, самолёт перевозил золотые слитки общим весом девять тонн. Он направлялся из рудника «Купол» в Красноярск с дозаправкой в Якутске. Слитки рассыпались на взлётно-посадочную полосу из-за их неправильной фиксации. Всего в окрестностях нашли 172 слитка, вес каждого из них составляет около 20 килограммов.

«На борту самолёта находилось золото на 21 миллиард 600 миллионов рублей», — пишет Telegram-канал Mash без указания источника информации.

Позже в компании Kinross Gold, которой принадлежит груз, рассказали, что это были слитки Доре — сплав золота и серебра для дальнейшей обработки.