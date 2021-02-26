В сёлах под Нижним Тагилом открылись два новых фельдшерских пункта

В сёлах Бызово и Мурзинка под Нижним Тагилом открылись два модульных фельдшерско-акушерских пункта. Теперь помощь смогут получить более 450 человек, в том числе около 100 детей.

В пунктах расположены кабинет фельдшера, смотровой и процедурный кабинеты, места ожидания для пациентов. Также имеется хозяйственный блок, санузел, горячая и холодная вода. Проводить осмотры в ФАПах будут фельдшеры Надежда Гумирова со стажем работы 35 лет и молодой специалист Диана Паньшина.

«Президентом России и нашим губернатором Евгением Куйвашевым поставлены задачи по повышению социальных стандартов жизни людей, в том числе через реализацию национальных проектов, региональных и муниципальных программ. Мы следуем этой установке, и надеюсь, что вы уже чувствовали положительный эффект от их реализации на примере ваших новых ФАПов», — сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, обращаясь к жителям с приветственным словом.

Также министр напомнил, что в конце прошлого года по инициативе губернатора разработана и утверждена региональная программа «Общественное здоровье уральцев», которая направлена на развитие медицинской помощи всем жителям региона и послужит драйвером развития областного здравоохранения. Всего в 2021 году в сельских и отдалённых территориях планируется открыть ещё 13 модульных ФАПов и одну модульную общую врачебную практику.