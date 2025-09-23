В Свердловской области запускают акселератор роста производственного бизнеса 

В октябре текущего года в Свердловской области начнёт работу новая образовательная программа для представителей производственного бизнеса — акселератор «Траектория роста». Заявки на участие принимаются до 1 октября.

Обучение организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Наша ключевая задача — дать производственным компаниям конкретные инструменты для роста. Мы делаем ставку на технологическое развитие и импортонезависимость, потому что это прямая дорога к лидерству на федеральном и международном рынках. Акселератор — один из таких реальных инструментов, созданный по поручению губернатора для усиления регионального бизнеса», — отметил заместитель губернатора Свердловской области — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин.

Цель программы «Траектория роста» — повысить управленческие компетенции руководителей, усовершенствовать продукт и бизнес-процессы для эффективного развития компаний и укрепления их конкурентных позиций.

«Участников ждёт настоящий рывок. Это программа трансформации и инструмент ускоренного развития, с помощью которого можно выйти на новый уровень гораздо быстрее, чем самостоятельно. Вместо нескольких лет проб и ошибок — пара месяцев интенсивной работы с экспертами», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

К участию приглашаются собственники или руководители линейного, среднего или высшего уровня управления компаний, зарегистрированных в Свердловской области. В числе важных условий — соответствие определённым критериям по объему годового дохода (от 80 млн рублей), темпам прироста выручки (не менее 10%), экспортному потенциалу и использованию в деятельности технологий.

Программа составляет 100 академических часов и будет включать интенсивное погружение в пять блоков: бережливое производство, нейромаркетинг, большие данные и искусственный интеллект, система продаж производственного предприятия, ораторское мастерство.

В программе — лекции, практикумы, групповые консультации и индивидуальное наставническое сопровождение. Каждый участник получит 4 персональные сессии с опытными трекерами для проработки конкретных задач своего бизнеса. Занятия будут проходить в гибридном формате, онлайн и офлайн.

В числе экспертов акселератора — спикер федеральных форумов по нейромаркетингу Ирина Борисова, основатель компании «Промо Эксперт», сертифицированный партнёр Яндекс и Google Евгений Летов, коуч и консультант по стратегическому управлению Александр Меренков, продюсер, театральный режиссёр, тренер по ораторскому мастерству Артём Аксёнов и многие другие.

Акселератор «Траектория роста» организован при поддержке правительства Свердловской области.