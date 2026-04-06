В Свердловской области запретят торговать спиртным в День трезвости

Правительство Свердловской области направило в Заксобрание региона законопроект об ограничении продажи алкоголя. Согласно документу, предлагается сократить время торговли спиртными напитками с 1 сентября 2026 года на два часа — с 9:00 до 22:00. Сейчас торговать горячительным можно с 8:00 до 23:00,

«Новые ограничения коснутся и кафе, ресторанов и других предприятий общепита, расположенных в жилых домах, если площадь их залов меньше 30 квадратных метров. Кроме того, предусмотрен полный запрет продажи алкогольной продукции в Международный день защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября либо день начала нового учебного года) и День трезвости (вторая суббота сентября)», — сообщили АН «Между строк» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в областном кабмине хотели сократить время, когда разрешена торговля алкоголем, на пять часов (с 10:00 до 20:00) и полностью запретить продавать спиртное в новогодние праздники.