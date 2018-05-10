В Свердловской области загорелся магистральный газопровод

Накануне вечером на 564 км магистрального газопровода «Игрим – Серов –Нижний Тагил» (ДЗО ПАО «Газпром» – ООО «Газпром трансгаз Югорск»)в районе Нижней Туры из-за утечки в трубе диаметром 1200 мм произошло возгорание. По информации Ситуационно-аналитического центра, во время ЧП никто не пострадал. Через восемь минут после прорыва аварийный участок был отключен. Пламя погасло около 00:20, только после того как остаточный газ полностью выгорел. На месте прорыва ведутся аварийно-восстановительные работы. Авария не повлияла на режим поставки газа потребителям.