Общество

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 63%

17.09.2025 11:07
В Свердловской области за прошедшую неделю было выявлено 34,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.

Это на 13,2 тысячи случаев больше, чем в первую неделю сентября, когда было выявлено 21 тысяча случаев. За неделю рост зоболеваемости составил 63%. 

«Традиционный рост заболеваемости, связанный с началом учебного года, продолжается, однако показатели остаются ниже средних многолетних значений на 12,4%», — отмечают в Роспотребнадзоре. 

В ведомстве сообщили также, что в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медицинских организаций за прошедшую неделю неделю было обследовано 595 человек. Среди выявленных инфекций доминирует риновирус. Также выделены вирусы парагриппа, covid-19, аденовирусы, РС-вирусы и другие. 

Специалисты Роспотребнадзора призывают граждан оставаться дома при появлении признаков заболевания и своевременно обращаться за медицинской помощью.
 

Иллюстрация: Шедеврум 
