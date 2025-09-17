В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 63%

В Свердловской области за прошедшую неделю было выявлено 34,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.

Это на 13,2 тысячи случаев больше, чем в первую неделю сентября, когда было выявлено 21 тысяча случаев. За неделю рост зоболеваемости составил 63%.

«Традиционный рост заболеваемости, связанный с началом учебного года, продолжается, однако показатели остаются ниже средних многолетних значений на 12,4%», — отмечают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве сообщили также, что в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медицинских организаций за прошедшую неделю неделю было обследовано 595 человек. Среди выявленных инфекций доминирует риновирус. Также выделены вирусы парагриппа, covid-19, аденовирусы, РС-вирусы и другие.

Специалисты Роспотребнадзора призывают граждан оставаться дома при появлении признаков заболевания и своевременно обращаться за медицинской помощью.

