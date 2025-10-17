В Свердловской области суд вернул жертвам телефонных мошенников 800 тысяч рублей 

В феврале 2025 года студентка из Камышлова стала жертвой обмана. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центрального банка РФ, и убедил, что деньги на счетах её матери находятся в опасности. Он посоветовал срочно перевести средства на специальный счёт, но сделать это тайно.

Следуя указаниям мошенника, девушка перевела все деньги с банковских карт своей матери в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ», а также оформила кредит на её имя в АО «ОТП Банк». Около 385 тысяч рублей из суммы кредита были переведены на счёт матери в ПАО «Сбербанк». Впоследствии эти средства были переведены на неизвестные счета.

Когда женщина узнала о случившемся, она обратилась в банки, где были оформлены кредиты и переводы. В банках ей сообщили, что нарушений в оформлении кредитов не обнаружено, и средства вернуть невозможно.

После этого следователь полиции возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Женщина решила защитить свои права и обратилась в суд.

Камышловский районный суд рассмотрел материалы дела и вынес следующие решения:

— признал кредитный договор, заключенный между женщиной и АО «ОТП Банк», недействительным и обязал банк сообщить об этом в Бюро кредитных историй;

— взыскал с ПАО «Сбербанк» 714 тысяч рублей убытков, связанных с несанкционированными переводами, а также 5 215 рублей комиссии.

— обязал ПАО «Сбербанк» аннулировать задолженность женщины по кредитной карте, включая проценты и штрафы;

— взыскал с ПАО «Сбербанк» 115 436 рублей убытков, которые возникли у женщины по кредитной карте в ПАО «Банк ВТБ».

Таким образом, с ПАО «Сбербанк» в пользу женщины было взыскано 834 651 рубль.

Суд также постановил взыскать госпошлину с АО «ОТП Банк» и ПАО «Сбербанк» в доход бюджета — 3 тысячи и 24 693 рубля соответственно.

Решение суда не вступило в законную силу.