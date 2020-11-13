В Свердловской области начали выдавать бесплатные лекарства для больных коронавирусом

С 13 ноября в Свердловской области начнут раздавать бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому, сообщил в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. На раздачу медикаментов область получила 162,2 млн рублей из федерального бюджета, большинство необходимых препаратов уже закуплено.

По словам Куйвашева, в больницах Свердловской области есть запас лекарств для лечения пневмонии на два месяца, а также интерферонов и противовирусных — на месяц.

«Кроме того, мы работаем с представителями аптечных сетей и производителей лекарств. Рассчитываю, что в ближайшее время ситуация улучшится — крупные поставки по основным позициям ожидаются уже на следующей неделе», — написал глава региона.

По его словам, власти договорились с аптеками о дополнительных поставках препарата «Триазавирин», который делают на заводе «Медсинтез» в Новоуральске — для этого из бюджета Свердловской области будут выделены дополнительные средства.

Распоряжение выдаче бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов 28 октября на совещании с членами правительства дал президент России Владимир Путин. 2 ноября премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 млрд рублей на закупку лекарства для амбулаторных больных с коронавирусом.

На этой неделе деньги начали поступать в субъекты, однако механизм их распределения не отлажен — в частности, всё ещё неясно, кто именно будет разносить лекарства по пациентам, учитывая, что в поликлиниках региона и так фиксируется нехватка врачей.