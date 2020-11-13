В Свердловской области контактных по коронавирусу будут лечить как заражённых

В Свердловской области всех людей, которые контактировали с больным коронавирусом, будут рассматривать как уже заражённых. Региональные власти планируют поручить больницам назначать таким людям лечение. Об этом сегодня в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что касаться это будет только первых контактных. Это те, кто проживает в одной квартире с людьми, у которых тест на COVID-19 дал положительный результат. Однако всё ещё неясно, когда будет подписан такой указ.

«Мы уже в ближайшее время планируем в отношении контактов первого уровня ввести подход, когда они — даже если видимых признаков болезни у них нет — будут сразу рассматриваться как заболевшие, им сразу же будет назначаться профилактические лечение и они сразу же автоматически смогут воспользоваться больничным», — сказано в посте Евгения Куйвашева.