В Свердловской области искусственный интеллект будет следить за школьными хулиганами

В школах Свердловской области хотят использовать искусственный интеллект для контроля за поведениям учащихся.

«Мы бы хотели использовать искусственный интеллект для обеспечения безопасности в наших школах. Пускай вместе с дежурными на этажах камеры считывают противоправное поведение детей, ставят маркеры. Нам будет легче, и мы высвободим наших учителей на более важные содержательные свершения», — заявила министр образования региона Светлана Тренихина на форуме «Е-Хаб 2026».

Глава ведомства также предложила внедрить системы ведения голосовых протоколов совещаний и упростить процедуру аттестации педагогов.