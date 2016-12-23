В Свердловской области стали значительно больше пить

Свердловская область упала почти на 20 позиций в «Национальном рейтинге трезвости субъектов Российской Федерации-2016». И среди 85 регионов РФ заняла 38-е место (в прошлом году регион занимал 20-ю строчку). Исследование проведено экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ и федеральным проектом «Трезвая Россия».

Руководитель Центра Кирилл Акимов пояснил, что во время работы над рейтингом был проанализирован объём продаж десяти видов алкогольной продукции, а также число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя. Авторы исследования уточняют, что если в 2015-м брался в расчёт объём продаж водки и пива, то в этом году эксперты приняли во внимание коньячную продукцию, вина, шампанское, ликёр, медовуху и другие напитки.

Кроме того, увеличилось число критериев, по которым готовился список. Так, наряду с другими условиями, учитывалось количество смертей от алкогольного отравления, число людей, страдающих алкогольной зависимостью, и количество преступлений, совершённых в состоянии опьянения.

Самыми трезвыми регионами названы Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан, а самыми пьющими – Магаданская область, Чукотский автономный округ и Коми.

Агентство новостей «Между строк»