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27 Июл 2017 13:50 | Метки: Новости

В Свердловской области семь депутатов лишились мандатов из-за сокрытия доходов

С начала 2017 года семь депутатов дум в муниципалитетах Свердловской области досрочно прекратили свои полномочия по представлению прокуратуры, сообщает старший помощник прокурора области Марина Канатова. Информация была озвучена на расширенном заседании коллегии по итогам работы ведомства за первое полугодие 2017 года.

Отмечается, что народные избранники не подали в срок или предоставили неверные сведения о доходах и имуществе и тем самым нарушили антикоррупционное законодательство.

Старший помощник прокурора подчеркнула, что проверка достоверности деклараций муниципальных депутатов продолжится до конца года.

«Прокуратура направляет запросы в различные ведомства для проверки сведений. Если депутат указал, что у него нет никаких источников доходов, а из банка приходит ответ о зарегистрированном счёте, либо Минюст даёт информацию, что на имя депутата зарегистрировано юридическое лицо, тогда у прокуратуры появляются к нему вопросы», – рассказала Марина Канатова.

Точное количество народных избранников, находящихся в «зоне риска», представитель ведомства не смогла назвать, сославшись на проверку поступившей от банков информации.

Напомним, в мае сообщалось о 50 муниципальных депутатах, которые не успели подать декларации в срок до 1 апреля. В том же месяце по требованию прокуратуры в принудительную отставку были отправлены депутаты дум Гаринского округа и Сосьвы.

Агентство новостей «Между строк»

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