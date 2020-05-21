В Совете Федерации предложили законодательно закрепить понятие самоизоляции

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова призвала прописать законодательно понятие самоизоляции и порядок её введения, пишет РИА Новости.

По её словам, меры самоизоляции в связи с пандемией принимались «с колёс», однако конкретные её аспекты в российском законодательстве никто не прописывал, так как на это просто не было времени.

«Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях — значит рисковать жизнью и здоровьем россиян», — заявила Рукавишникова.

Поскольку нет гарантии, что подобная ситуация может не повториться, в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предлагается внести изменения, которые бы детально прописывали введение режима самоизоляции в стране.

Напомним, с конца марта в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавируса в российских регионах стали вводить ограничения для граждан. В частности, находящимся на самоизоляции россиянам рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости (например, при обращении за неотложной медпомощью), выход за пределы жилья был ограничен ста метрами — в этом радиусе граждане могут выгуливать собак, посещать магазины продуктов или выбрасывать мусор.

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