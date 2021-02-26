В соцсети «ВКонтакте» появился фильтр для борьбы с враждебными высказываниями

В социальной сети «ВКонтакте» появился специальный фильтр для борьбы с враждебными высказываниями, который доступен администраторам сообществ. Теперь владельцы пабликов смогут включать и выключать фильтр настройках сообщества в любое время. Функция уже появилась у владельцев 50% групп, а скоро станет доступна всем.

Пока нейросеть с точностью в 80% выявляет прямые угрозы — пожелания смерти, обещания причинить вред здоровью и устроить расправу. Разработчики ВКонтакте» продолжат её совершенствовать, чтобы она могла определить травлю по национальной или религиозной принадлежности. Руководителям пабликов доступны отфильтрованные публикации с возможностью их восстановить, однако тестовый запуск показал, что отсеянные комментарии возвращают лишь в 1% случаев.