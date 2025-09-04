В Следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила сменился руководитель

Исполняющей обязанности руководителя Следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила назначена подполковник юстиции Надежда Мезенцева. Она заняла кресло Сергея Соседкова, который пошёл на понижение и теперь занимает должность замруководителя Следственного отдела по Пригородному району.

До перевода Надежда Мезенцева была замруководителя Следственного отдела по Тагилстроевскому району.

Отметим, что начальником Соседкова является полковник юстиции Наталья Попова, которая долгое время возглавляла Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила. Она сменила Вадима Белкина, ушедшего на заслуженный отдых.