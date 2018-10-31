В СК прокомментировали избиение женщины сотрудниками полиции в Нижнем Тагиле

Инцидент, после которого женщина пожаловалась на сотрудников полиции, произошёл в отделе № 16, уточнили в следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила. Как рассказал АН «Между строк» замруководителя отдела Сергей Соседков, заявление от пострадавшей к ним поступило 24 октября, хотя описанные девушкой события происходили в сентябре. Следователь пояснил, что в настоящее время проводится проверка по факту обращения. Причину задержания женщины в ведомстве пока не комментируют. По информации АН «Между строк», допрос проводили сотрудники полиции из Екатеринбурга. Сама девушка утверждает, что полицейские ударили её по щеке и заставили дать показания против своего сожителя.