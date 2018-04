В штаб-квартире YouTube произошла стрельба

В штаб-квартире YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла стрельба, сообщает местная полиция.

По данным издания Los Angeles Times, которое ссылается на правоохранителей, погиб по меньшей мере один человек. Пострадали не менее семи человек, четыре или пять из них были доставлены в больницу Стэнфордского университета, ещё троих (по другим данным, пятерых) раненых госпитализировали в больницу Сан-Франциско.

По предварительным данным, стрельба произошла около 13 часов по местному времени (около 23 часов по Москве) в открытом кафе возле здания штаб-квартиры YouTube. На место происшествия приехали машины скорой, полиции и пожарной службы. Сотрудников YouTube эвакуировали.

Сотрудник YouTube Вадим Лаврусик заявил в Twitter, что слышал выстрелы и видел бегущих людей. Сам он вместе с коллегами забаррикадировался в одном из помещений. Позже Лаврусик написал, что был эвакуирован. В штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно работают около 1700 человек.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.