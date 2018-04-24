В школе Нижнего Тагила шестиклассник выпал из окна

В Нижнем Тагиле шестиклассник выпал из окна второго этажа во время перемены в школе № 144 по улице Гвардейской. ЧП случилось сегодня, 24 апреля. Подросток забрался на подоконник и, потеряв равновесие, выпал из окна, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

В результате падения мальчик получил переломы лодыжки и обеих рук. В сопровождении матери и классного руководителя он был госпитализирован бригадой скорой помощи в городскую больницу № 4. Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей.

В управлении образования города отметили, что по факту инцидента организована комиссионная проверка. В ходе неё будут установлены все детали ЧП, а также лица, виновные в произошедшем.