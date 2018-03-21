В Шадринске 13-летняя школьница расстреляла одноклассников из пневматического пистолета

Сегодня утром 13-летняя учащаяся школы № 15 города Шадринска открыла стрельбу из пневматического пистолета по своим одноклассникам. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Курганской области, пистолет принадлежит её отцу.

«В результате происшествия, по предварительным данным, синяки и ссадины получили семь учащихся. Никто не госпитализирован», — заявили в полиции.

По данным СМИ, напавших на школьников могло быть несколько и они пытались забаррикадироваться в одном из классов. В настоящее время на территории школы работает следственно-оперативная группа. Мотивы действий школьницы до сих пор неизвестны.