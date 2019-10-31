В России в полтора раза могут увеличить тарифы на электричество

Эксперты Института проблем естественных монополий, по заказу Госдумы изучающие последствия ратификации Россией Парижского соглашения по климату, заявили, что в России стоимость электроэнергии могут повысить на 50%, пишут «Известия».

По их словам, в рамках присоединения к соглашению в России может быть введён углеродный налог, который приведёт к повышению тарифов на электричество в полтора раза.

«Российским налогоплательщикам придётся заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год», — отмечают эксперты.

Уточняется, что в Госдуме считают, что правительство приняло решение по данному вопросу без их соглашения. Как заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, кабмин сделал это, чтобы избежать лишних вопросов относительно соглашения.

Как заявляет замдиректор Института проблем естественных монополий Александр Григорьев, минусы принятия соглашения очевидны, а плюсы — нет.

«Это не понравится населению, так как грозит сокращением рабочих мест и увеличением стоимости электроэнергии и тепла», — поясняет он.

При этом эксперты в области экологии отмечают, что плюсом ратификации является работа по сокращению выбросов и улучшение экологической обстановки. В свою очередь, в Минприроды указывают на то, что реакция России на угрозу изменения климата и её усилия «окажут положительное влияние на увеличение доли несырьевого экспорта и повышение энергетической эффективности».