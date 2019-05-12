В России изменились правила получения детских пособий

Сегодня, 12 мая, в России вступили в силу новые правила получения детских пособий, пишет «Российская газета». Теперь заявление на оформление выплат на первого и второго ребёнка разрешено подать в любом городе. Раньше это можно было сделать только в том муниципальном образовании, где родители имели постоянную регистрацию. Сегодня для получения пособия не требуется и временная прописка.

Президент РФ Владимир Путин подписал документ 1 мая. Пособие имеют право требовать семьи, в которых дети были рождены или усыновлены после 1 января 2018 года и являются гражданами России. Размер среднедушевого дохода семьи при этом не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.