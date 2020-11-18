В России хотят ограничить скорость езды на электросамокатах и гироскутерах

Скорость электросамокатов и гироскутеров в России может быть ограничена до 20 км в час (сейчас на электросамокате можно разогнаться до 30–40 км в час), а нарушителей правил ждут штрафы. О новом проекте ПДД сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ.

Замначальника Гоставтоинспекции МВД Николай Шеюхин пояснил, что скоростные ограничения будут вводить исходя из ширины тротуара и других факторов.

«Там, где будет безопасно, движение будет разрешено», — добавил он.

В проекте изменений также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение таких транспортных средств.

Тех, кто превысит скорость в неположенном месте, ждёт штраф за нарушение ПДД в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей по статье 12.29 КоАП РФ.

«20 км я могу развить бегом! Велосипедисты спокойно могут разгоняться до 30 км в час, а почему же нас, владельцев электросамокатов, ограничивают? Лучше сделать велодорожки — и пешеходам удобно, и нам», — комментирует возможные нововведения тагильчанин Константин Суконников.

Проект изменений в ПДД готовят совместно Минтранс и МВД ещё с лета. Проблему вызвал вопрос, что можно отнести к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Минтранс предлагает отнести к СИМ те виды транспорта, что приводятся в движение как с помощью двигателя (электросамокаты, моноколёса и так далее), так и с помощью мускульной силы (самокаты, роликовые коньки, скейты и прочее).