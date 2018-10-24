В римском метро более 20 болельщиков ЦСКА пострадали из-за аварии на эскалаторе

В Риме на станции метро «Репубблика» произошла авария на эскалаторе, на котором ехали болельщики московского ЦСКА, пишет РИА Новости. Представитель российского посольства заявил агентству, что в результате пострадали 30 человек.

По данным итальянских властей, в больницы были доставлены 24 человека, одному из них, как пишет Ansa, может быть ампутирована ступня. Почти все пострадавшие — из России.

По неподтверждённым данным, аварию могли спровоцировать болельщики ЦСКА, прыгавшие на эскалаторе. На видеозаписи случившегося видно, что полотно эскалатора с большой скоростью движется вниз.

Вечером 23 октября в Риме прошёл матч «Рома» — ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА проиграл 0:3. Перед матчем в Риме прошли стычки между болельщиками команд. По данным Ansa, один россиянин получил ножевое ранение.