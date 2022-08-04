В полиции Нижнего Тагила рассказали о самых распространённых уловках телефонных мошенников 

За полгода в Нижнем Тагиле зарегистрировано 197 случаев удалённого мошенничества, аферистам удалось украсть у населения 26 миллионов рублей. Об этом «Тагильскому рабочему» рассказал врио начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Дмитрий Рублёв.

По мнению полиции, попасться на уловки мошенников может любой человек, вне зависимости от возраста и социального положения.

Одним из самых распространённых способов обмана является звонок от «сотрудника банка». Жертве говорят, что с её счета пытаются похитить средства и, чтобы этого избежать, необходимо все деньги перевести на «резервный счёт». На эту удочку попадаются многие. Чтобы спасти накопленные средства, потерпевший называет данные своей банковской карты с обеих сторон, и средства моментально уходят мошенникам.

Есть ещё один вариант обмана: «сотрудник банка» просит потерпевшего прийти в банк, снять наличные со счёта и перевести их по номерам, которые аферист диктует по телефону.

«Людей уже не смущает, что сняли свои деньги и держат их в руках. Потерпевшие, будто под гипнозом, продолжают класть средства в банкомат и переводить их даже на абонентские номера, к которым привязаны банковские карты мошенников», — рассказывает Дмитрий Рублёв.

Также мошенники любят представляться по телефону сотрудниками силовых структур: МВД, ФСБ, прокуратуры. Лжесиловик убеждает гражданина, что на него пытаются оформить кредит. Якобы для предотвращения операции необходимо взять максимальный кредит самому, чтобы этого не сделали дистанционно. Человек идёт в банк, оформляет кредит, получает деньги, которые потом под диктовку мошенников переводит на «резервный счёт». При этом, продолжая действовать под давлением, люди посещают по два-три банка, где им одобряют кредиты, и все средства переводят на счета злоумышленников.

Аферисты могут любыми способами надавить на потерпевших. Например, представляясь по телефону близким родственником (внучкой или внуком), мошенник объясняет, что стал виновником ДТП и для освобождения от мер наказания срочно нужны деньги. Следом трубку берёт якобы сотрудник полиции, называя свою фамилию и должность, просит подготовить деньги и передать их курьеру. Чтобы человек не успел осмыслить услышанное, созвониться с родственниками, злоумышленник всё время на связи.

Отдельный вид обмана существует в интернете. Мошенники создают сайт, прикрываясь названиями известных инвестиционных компаний. От лица «брокера» предлагают потерпевшим внести небольшую сумму на виртуальных кошелёк. Люди, которые желают быстро разбогатеть, с лёгкостью попадаются в эту ловушку.

«Человек переводит деньги и видит в личном кабинете, что сумма на счёте увеличивается. Мнимый брокер убеждает, что для большего заработка необходимо регулярно вносить средства. Но если потерпевший захочет вывести “заработанную” сумму, сделать этого никогда не сможет», — отмечает Дмитрий Рублёв.

Также полицейские советуют быть аккуратными при покупке вещей в интернете. Потерпевшие заранее отправляют продавцу всю сумму за товар либо переходят по сомнительным ссылкам для оплаты, где вводят данные своей карты. Деньги успешно уходят в карман аферистов, а оплаченный товар покупатели так и не получают. Ещё одна схема: продавцу звонят неизвестные и под предлогом покупки товара просят назвать данные карты (номер и код с обратной стороны), позже деньги со счёта исчезают.