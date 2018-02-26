В Петербурге участник акции сторонников Навального арестован на 25 суток за надувного утёнка

Смольнинский районный суд арестовал жителя Петербурга Артёма Гончаренко за нарушение административного законодательства во время акции сторонников Алексея Навального в северной столице 28 января, со ссылкой на объединённую пресс-службу судов пишет «Интерфакс».

Гончаренко был задержан в Петербурге 25 февраля. Арестованный является активистом молодёжного демократического движения «Весна».

«Активисту вменили нарушение при участии в акции в поддержку Алексея Навального 28 января, во время которой Гончаренко демонстрировал надувного утёнка из окна дома рядом с площадью Пролетарской Диктатуры, где проходила акция», — сообщил федеральный координатор движения «Весна» от Петербурга Богдан Литвин.

Гончаренко признан виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.