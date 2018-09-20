В Первоуральске подросток убил мужчину ударом кулака в нос

В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту смерти 42-летнего мужчины, которого ударил в лицо 16-летний подросток, со ссылкой на руководителя регионального СУ СКР Александра Шульгу пишет Znak.com.

По данным следствия, поздно вечером 15 сентября у дома по улице Ильича молодой человек один раз ударил мужчину кулаком в лицо, после чего тот упал. Пострадавшего доставили в городскую больницу, где он скончался вечером 16 сентября, не приходя в сознание. Предварительные результаты вскрытия показали, что у мужчины был перелом носа (предположительно, от удара кулаком в лицо) и черепно-мозговая травма, полученная в результате падения с высоты собственного роста.

Тем вечером подозреваемый был в компании с двумя ровесниками. Но они, по данным следствия, не совершали противоправных действий в отношении потерпевшего. Подростки вызвали мужчине скорую помощь и дали свидетельские показания на своего знакомого, который, в свою очередь, признался, что ударил мужчину.

По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, ранее подросток не был судим.

«Чтобы облегчить свою дальнейшую участь, он добровольно явился на допрос к нашим коллегам в городской следственный комитет», — отметил Горелых.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении 16-летнего юноши меры пресечения в виде домашнего ареста. Ему планируют предъявить обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). Молодому человеку может грозить до 10 лет лишения свободы (санкция статьи предусматривает до 15 лет колонии, но в случае с несовершеннолетними речь идёт о 10 годах).

Последнее резонансное преступление с участием подростков произошло в Свердловской области в августе этого года. 10 августа был найден мёртвым 20-летний инвалид Дмитрий Рудаков. По данному факту расследуется уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемые — четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.